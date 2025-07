Eksploatacja z zużytym filtrem powoduje stopniowe przepuszczanie zanieczyszczeń do układu wysokiego ciśnienia. Dodatkowo wzrasta opór przepływu, co wymusza intensywniejszą pracę pompy paliwa i przyspiesza jej zużycie. Przepełniony separator wody przestaje spełniać swoją funkcję, dopuszczając do przedostania się wody do układu.