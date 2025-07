Po minięciu znaku D-42 obowiązuje domyślne ograniczenie prędkości do 50 km/h, chyba że inne znaki wskazują inaczej. Istotne jest również to, że nie obowiązuje już dawny przepis podnoszący limit do 60 km/h w godzinach nocnych. Obecnie przez całą dobę maksymalna prędkość w terenie zabudowanym to 50 km/h.