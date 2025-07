Z obserwacji i rozmów mogę wywnioskować, że na drogach mamy dwa grupy kierowców. Pierwsza po wejściu do współczesnego samochodu od razu chce wyłączać wszystkie systemy asystujące (a przynajmniej te, które da się wyłączyć), natomiast druga wręcz przeciwnie - prowadzi auto ze wspomaganiem wszelkiej maści układów.

To jedno z pytań, które Google podpowiada, gdy wpiszemy w wyszukiwarkę hasło "Volkswagen T-Cross bezpieczeństwo". Odpowiedź? Można, i to dosłownie dwoma ruchami (podkreślam, ruchami, a nie kliknięciami na ekranie). Najpierw wciskamy przycisk na końcu lewej dźwigienki przy kierownicy, następnie kolejny przyciskiem do obsługi komputera pokładowego odznaczamy pole "lane assist". Prościej się chyba nie da.