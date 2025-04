Samochody elektryczne psują się jak nigdy. Czy spalinowe są lepsze?

Aż o 46 proc. wzrosła w ostatnim czasie liczba interwencji mobilnych mechaników ADAC w stosunku do samochodów elektrycznych. Chociaż wzrost daje do myślenia, niemiecki automobilklub uspokaja, że to naturalne zjawisko spowodowane wzrostem popularności i rosnącym wiekiem takich aut. Przekonuje też, że w ujęciu statystycznym, elektryki wciąż jeszcze przysparzają właścicielom mniej problemów niż auta spalinowe.