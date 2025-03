Tak Niemcy psują samochody. Jedna awaria co 9 sekund

Mechanicy krótko o niemieckich autach. Jedna awaria co 9 sekund

ADAC, czyli niemiecki automobilklub, podsumował działalność tzw. ”żółtych aniołów”, czyli mobilnych mechaników wzywanych przez kierowców w razie kłopotów z samochodem na drodze. To ciekawa lektura, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że tylko w 2024 roku z Niemiec trafiło do Polski ponad pół milina używanych samochodów. Co najczęściej psuło się w tym czasie w niemieckich autach?