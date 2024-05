Spis treści: 01 Raport awaryjności ADAC 2024. Chcesz mieć spokój z autem? Zadbaj o akumulator i opony

Raport ADAC 2024 powstał na podstawie ponad 3,5 mln interwencji assistance ADAC w 2023 roku. W sumie mobilni mechanicy zanotowali o przeszło 117 tys. więcej awarii niż w roku 2022, co w opinii samego ADAC wynika głównie z większego natężenia ruchu. W sumie w zestawieniu pojawiło się aż 156 modeli popularnych na niemieckich drogach samochodów osobowych. Które z nich wymagały najtroskliwszej opieki ze strony mobilnych mechaników ADAC?

Raport awaryjności ADAC 2024. Chcesz mieć spokój z autem? Zadbaj o akumulator i opony

Kolejny raz z rzędu wzrosła liczba interwencji spowodowanych problemami z akumulatorem rozruchowym. W ubiegłym roku takie "awarie" odpowiadały już za 44,1 wszystkich wezwań mobilnych mechaników. W roku 2022 było to jeszcze 43,2 proc.

Drugą najczęściej odnotowywaną przyczyną awarii (22,8 proc.) są problemy z silnikiem lub jego elektroniką sterującą, układem zasilania w paliwo czy zapłonem. Na trzecim miejscu pod względem liczby interwencji uplasowały się problemy z rozrusznikiem, alternatorem, elektroniką pokładową czy oświetleniem.



Aż 8,8 proc. wezwań ADAC dotyczyło uszkodzenia kół, co w dobie niskoprofilowych, podatnych na uszkodzenia opon i braku kół zapasowych oraz zestawów naprawczych, nie powinno raczej nikogo dziwić.

Raport usterkowości ADAC 2024. Najbardziej awaryjne samochody zdaniem Niemców

W najnowszym raporcie sklasyfikowano 156 modeli pojazdów - aut w wieku od 3 do 10 lat. Mowa więc o samochodach zarejestrowanych po raz pierwszy w latach 2014-2021. By trafić do zestawienia potrzebne było co najmniej 7 tys. rejestracji danego modelu na przestrzeni dwóch lat. Które modele najbardziej dawały się we znaki swoim kierowcom?

Najbardziej usterkowe samochody miejskie - kłopoty Smarta

W przypadku najmniejszych pojazdów zdecydowanie najgorsze noty zebrał Smart Forfour - szczególnie z roczników 2014-2018. Słabo wypadł też jego młodszy brat - Smart Fortwo - z lat 2014-2019. Warto też zachować ostrożność decydując się na Hyundaia i10 z roczników 2016-2018.

Poniżej przeciętnej kształtowała się też usterkowość takich modeli, jak: Fiat 500, Kia Picanto, Renault Twingo, chociaż każdy z tych modeli notował zauważalnie lepsze noty niż pierwsza trójka najbardziej usterkowych aut tego segmentu

Najbardziej usterkowe samochody segmentu B. Wpadka Toyoty Yaris

Wśród samochodów segmentu B, które w 2023 roku sprawiały swoim właścicielom najwięcej kłopotów, wymienić trzeba Opla Merivę (roczniki 2014-2018), Renault Clio (roczniki 2014-2020), Hyundaia i20 (roczniki 2014-2017) oraz... Toyotę Yaris! Co ciekawe, w przypadku Toyoty najwięcej problemów sprawiały roczniki 2014 i 2021. To najpewniej pokłosie głośnej wpadki japońskiego producenta z dostawcą akumulatorów "rozruchowych" do hybryd, które potrafią rozładowywać się po zaledwie kilku dniach postoju.

Warto również zachować czujność decydując się na takie modele, jak Opel Mokka, Peugeot 208 (starsze roczniki) czy Hyundai ix20.

Najbardziej usterkowe samochody kompaktowe i klasy niższej średniej zdaniem ADAC

Problemy Toyoty z akumulatorami rozruchowymi potwierdza też zestawienie najbardziej usterkowych kompaktów, w którym - biorąc pod uwagę ogół roczników - "króluje" Toyota C-HR (roczniki 2017-2021). Słabo wypadło też Renault Scenic (wszystkie roczniki), Renault Megane (zwłaszcza roczniki 2014-2017) i Renault Kangoo (roczniki 2014-2018). Niezbyt dobrze wypadł również Ford Kuga (wszystkie roczniki z odsetkiem awarii powyżej średniej).

Stosunkowo słabe wyniki notowały ponadto takie modele, jak:



Citroen Berlingo ,

, Ford Tourneo,

Mercedes Citan,

Nissan Qashqai,

Peugeot 308,

Renault Kadjar.

Raport ADAC 2024. Najbardziej usterkowe samochody klasy średniej. Uwaga na Toyotę RAV4 i Opla Insignię

W tym segmencie rynku o palmę pierwszeństwa wśród samochodów, których kierowcy najczęściej wzywali w ubiegłym roku mobilnych mechaników ADAC, rywalizują Toyota RAV4 (roczniki 2016-2021) i Opel Insingnia (wszystkie roczniki). Bardzo słabe noty dotyczą również Forda S-Maxa (2016-2018). Do modeli podwyższonego ryzyka zaliczyć też można:



Forda Mondeo (wszystkie roczniki),

(wszystkie roczniki), Seata Alhambra (roczniki 2014-2016),

(roczniki 2014-2016), Volkswagena Sharana (2014-2018).

Najbardziej usterkowe samochody klasy wyższej-średniej i vany. Ostrożnie z Oplem Zafirą life

W tym segmencie rynku, uwzględnione w raporcie samochody z roczników 2014-2021, zyskiwały zaskakująco dobre noty. In minus wyróżnia się jedynie Opel Zafira life, Renault Trafic i Opel Vivaro. Nieco problemów sprawiać mogą roczniki 2014-2016 w Mercedesa klasy E oraz pojedyncze roczniki Forda Transita i Forda Rangera, ale w każdym z przypadków nie są to wartości, które powinny niepokoić ewentualnych nabywców.

Biorąc pod uwagę same pojazdy z nadwoziem van/dostawcze, zdecydowanie najwięcej problemów przysparzał właścicielom Fiat Ducato (niezależnie od rocznika). Za stosunkowo problematyczne można też uznać Forda Transita oraz Renault Master (roczniki 2019-2021).