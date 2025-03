Test pokazał, że większe i cięższe auta zużywają więcej prądu. Mercedes EQV oraz wspomniany Citroën ë-Spacetourer potrzebują ponad 30 kWh/100 km, co znacznie skraca ich zasięg. Podobnie wygląda sytuacja z Genesis GV70, który przy tej samej baterii co Hyundai Ioniq 6 przejeżdża o niemal 200 km mniej.

Różnica wynika m.in. z konwersji prądu i strat ciepła. Ford Mustang Mach-E również wypada słabo - 106,3 kWh pobrane z sieci, by naładować akumulator 88 kWh.

Test ADAC pokazuje, że same deklaracje producentów to jedno, a realne wyniki - drugie. Jeśli myślisz o elektryku, zwracaj uwagę nie tylko na pojemność baterii, ale też efektywność napędu i straty podczas ładowania. Bo co z tego, że auto ma 600 km zasięgu, jeśli pochłania energię jak ciężarówka?