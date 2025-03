Jeszcze do niedawna istniało przekonanie, że złodzieje rzadziej decydują się na kradzież samochodów elektrycznych. Z raportu opublikowanego na początku 2024 roku wynikało m.in., że zainteresowanie złodziei tymi pojazdami jest niewielkie, ponieważ również „rynek”, na którym działają, wykazuje nimi mniejsze zapotrzebowanie. Jeśli już dochodziło do kradzieży elektryków, to najczęściej głównym celem przestępców były baterie, których wartość na czarnym rynku może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych.