Kia ma ambicje wzmocnienia swojej pozycji na rynku samochodów elektrycznych. W związku z tym koreański producent zamierza powiększać swoją ofertę samochodów elektrycznych. Obecnie w gamie znajdziemy elektryczną wersję Niro oraz trzy modele z rodziny EV – EV3, EV6 i EV9. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestać i wprowadza kolejne samochody zasilane prądem. Auta zostały zaprezentowane w czasie światowej konferencji Kia EV Day. Miałem okazję poznać je bliżej na specjalnym pokazie zorganizowanym kilka dni później.

Jak wygląda Kia EV4?

W czasie wydarzenia zaprezentowana została Kia EV4. Model ten jest ważny z punktu widzenia producenta, ponieważ nie oferuje nadwozia typu SUV. Co więcej, koreański producent zwraca uwagę, że jest to jego pierwszy samochód w klasycznych wariantach nadwozia, którego źródłem napędu jest wyłącznie prąd. Samochód będzie oferowany jako sedan i hatchback. Pod kątem praktycznym te będą różnić się przede wszystkim długością i pojemnością bagażnika. Sedan oferuje 4 730 mm długości i pomieści 490 litrów bagażu. Hatchback jest o równo 30 cm krótszy (4 430 mm), a w jego bagażnik dysponuje pojemnością 435 litrów.

Kia EV4 oferowana będzie jako hatchback (4 430 mm długości) i sedan (4 730 mm długości). Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jeśli spojrzymy na samochód z przodu nietrudno będzie dostrzec stylistyczne nawiązania do pozostałych elektrycznych modeli marki. Mamy oczywiście charakterystyczny motyw "Twarzy Tygrysa" z pionowymi świetlnymi "kłami" świateł do jazdy dziennej i reflektorami Star Map przypominającymi konstelację punktów świetlnych. Jak dla mnie obecna filozofia stylistyczna elektryków Kii prezentuje się bardzo atrakcyjnie, więc nie mam żadnych zastrzeżeń do jej kontynuacji. Bardzo dobrze także z tyłu wygląda hatchback. Tu przykładowo sygnatura świetlna zachodzi jeszcze na klapę bagażnika.

Sedan z tyłu wygląda dość dyskusyjnie. Sprawia wrażenie wymyślonego trochę naprędce –tak jakby jedynym słusznym rozwiązaniem, które dałoby radę zrealizować w terminie, było "wyciągnięcie" tyłu hatchbacka. Ale przedstawiciele Kii w nieoficjalnych rozmowach zaznaczają, że są osoby, którym się podoba, więc należy to skwitować stwierdzeniem, że gusta są różne.

Kia EV4 w nadwoziu sedan. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jakie wnętrze ma Kia EV4?

Wnętrze jest właściwie kalką tego, co znamy z EV3. Do dyspozycji mamy dwa 12,3-calowe ekrany – wskaźników i multimediów. Między nie wkomponowano 5,3-calowy cyfrowy panel do sterowania klimatyzacją. Razem tworzą one 30-calowy ekran pozwalający na oglądanie produkcji wideo na serwisach Netflix, You Tube czy Disney+ w formacie 21:9. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że poniżej wyświetlacza multimediów znajdują się jeszcze fizyczne przełączniki służące do obsługi np. klimatyzacji.

Wnętrze Kii EV4 zdominowane jest przez ekrany - dwa 12,3-calowe wyświetlacze (wskaźników i multimediów) oraz wkomponowany między nie 5,3-calowy panel klimatyzacji. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Nowa Kia EV4. Jakie napędy?

Niezależnie od wariantu nadwozia i pojemności akumulatora Kia EV4 będzie oferować 204 KM (silnik umieszczony z przodu). Obie wersje nadwoziowe w standardzie będą wyposażone w akumulator o pojemności 58,3 kWh, który zapewni 410 km zasięgu w przypadku hatchbacka i 430 km, jeśli chodzi o sedana. Klienci będą mogli zdecydować się również na warianty z większym akumulatorem – 81,4 kWh. Wówczas hatchback będzie mógł przejechać do 590 km na jednym ładowaniu, a sedan do 630 km.

Kia EV4 w nadwoziu sedan ma oferować do 630 km zasięgu. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Kia EV4 ma zadebiutować w Europie w drugiej połowie tego roku. Do Polski planowo ma trafić w czwartym kwartale tego roku. Hatchback produkowany będzie tylko na Słowacji, a sedan będzie wyjeżdżał z taśm zakładu w Korei Południowej.

Kia PV5. Wygląd i rodzaje zabudowy

Poszerzanie oferty samochodów elektrycznych nie ogranicza się jednak wyłącznie do samochodów osobowych. Kia chce również oferować samochody użytkowe. I tak reprezentantem jest tutaj Kia PV5. Co więcej samochód jest pierwszym modelem stworzonym zgodnie z założeniami nowej strategii biznesowej PBV (Platform Beyond Vehicle), co można przetłumaczyć jako "platforma wykraczająca poza pojazd".

Kia PV5 zbudowana jest na platformie E-GMP.S. W efekcie jest pierwszym autem w koncernie Hyundaia, które zostało na niej stworzone. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Auto zbudowane jest na platformie E-GMP.S, która, jak chwali się producent, wykorzystuje koncepcję deskorolki (to pierwsza taka platforma w całym koncernie Hyundaia). Płyta podłogowa mieści wszystkie elementy układu napędowego i tworzy w ten sposób płaską powierzchnię. Na niej natomiast można niemal w całkowitej dowolności planować nadwozie, a to dzięki technologii Flexible Body System, która umożliwia modułowy montaż elementów nadwozia przypominający układanie puzzli. Producent zwraca uwagę, że umożliwia to odpowiadanie na zróżnicowane potrzeby klientów i oferowanie wielu wersji zabudowy.

Kia PV5 będzie dostępna w wariantach osobowych, dostawczych i jako podwozie do zabudowy. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Kia PV5 będzie dostępna m.in. jako wariant z trzyrzędową konfiguracją siedzeń, które można dowolnie ustawiać w zależności od liczby pasażerów i ich bagażu. W ofercie znajdzie się także odmiana Cargo z przestrzenią ładunkową o pojemności 5,1 metra sześciennego czy też wariant przystosowany do transportu osób na wózku inwalidzkim. Samochód będzie oferowany również w wielu specjalnych wersjach zabudowy. Producent przewiduje m.in. wersję Crew (z dwoma rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią towarową), wywrotkę, skrzynię czy chłodnię.

Wnętrze Kii PV5

Kia zwraca uwagę, że wnętrze PV5 wykorzystuje koncepcję „open space”. Wewnątrz mamy znaleźć sporo przestrzeni i wiele schowków, co przełożyć się ma na zmaksymalizowanie funkcjonalności samochodu. Przed kierowcą znajdziemy siedmiocalowy zestaw wskaźników oraz 12,9-calowy ekran multimediów. System inforozrywki oparty jest na Android Automotive.

Kia PV5 wyposażona jest w siedmiocalowy ekran wskaźników i 12,9-calowy wyświetlacz multimediów. System inforozrywki został oparty na Android Automotive. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaki napęd ma Kia PV5?

Niezależnie od wariantu Kia PV5 będzie wyposażona w silnik z przodu generujący 163 KM i 250 Nm momentu obrotowego. Za magazynowanie energii odpowiadać będą akumulatory o pojemności 51,5 kWh lub 71,2 kWh. Dodatkowo wersja Cargo będzie oferowana również z baterią o pojemności 43,3 kWh. W zależności od specyfikacji samochód ma przejechać do 400 km na jednym ładowaniu.

W zależności od specyfikacji Kia PV5 ma przejechać do 400 km na jednym ładowaniu. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Sprzedaż Kii PV5 w Europie ruszy w drugiej połowie 2025 roku. Przyjmowanie zamówień ma rozpocząć się już w pierwszej połowie tego roku.

Kia Concept EV2 to zapowiedź małego elektryka

To jednak nie wszystko, bo w swojej strategii elektryfikacji Kia chce walczyć również o klientów szukających stosunkowo tanich samochodów. I tak zaprezentowany został model Kia Concept EV2, czyli zapowiedź elektrycznego SUV-a segmentu B.

Kia Concept EV2 jest zapowiedzią elektrycznego SUV-a segmentu B. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Samochód charakteryzuje się stylistyką, którą znamy już z innych elektrycznych modeli marki, ale w odróżnieniu od nich wyróżnia się podwójnymi światłami do jazdy dziennej. Z tyłu natomiast mamy dość niewielkie światła umieszczone właściwie na krawędziach samochodu. Samochód ma oferować przestronne wnętrze, co ma być oczywiście efektem pudełkowatego nadwozia. Najbardziej uwagę zwracają jednak tylne drzwi otwierane pod wiatr. Raczej wątpliwe jest jednak, by takie rozwiązanie trafiło do wersji produkcyjnej.

Kia Concept EV2 wyposażona jest w tylne drzwi otwierane pod wiatr. Wątpliwe jest raczej, by takie rozwiązanie trafiło do auta produkcyjnego. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Oczywiście, jak na koncept przystało, samochód zwraca uwagę również rozwiązaniami zastosowanymi wewnątrz. Przykładowo siedzisko tylnej kanapy składa się, by można było przesunąć przednie fotele maksymalnie do tyłu. Ponadto do boków przedniej kanapy można z kolei doczepić poszerzenia siedziska, które pozwalają usiąść bokiem w otwartych drzwiach. To jednak nie koniec, ponieważ głośniki zamontowane w drzwiach można wyjąć i używać ich także poza samochodem.

Pudełkowata sylwetka przekładać się ma na sporo przestrzeni wewnątrz. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Kia nie zdradza informacji technicznych. Zapowiedziano jedynie, że samochód w produkcyjnej wersji ma trafić do sprzedaży w 2026 roku.

Zestaw ekranów w EV4 ma tworzyć 30-calowy wyświetlacz pozwalający na oglądanie produkcji wideo z serwisów Netflix, You Tube czy Disney+. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Podobnie jak w EV3, w EV4 również znajdziemy zagłówki w strukturze siatki, które swoim komfortem nie ustępują poduszkom z samochodów segmentu premium. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Niezależnie od wybranego wariantu nadwozia i pojemności akumulatora Kia EV4 będzie oferować 204 KM. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Kia EV4 oferuje rozstaw osi na poziomie 2 820 mm. Miejsca z tyłu nie brakuje. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Kia PV5 w odmianie Cargo ma oferować przestrzeń ładunkową o pojemności do 5,1 metra sześciennego. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Niezależnie od wybranego wariantu Kia PV5 oferować będzie 163 KM i 250 Nm momentu obrotowego. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Wewnątrz Kii PV5 nie brakuje praktycznych schowków. Maciej Olesiuk INTERIA.PL