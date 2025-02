Z kolei odmiana sedan to projekt naprawdę odważny z mocno wydłużonym (auto ma aż 473 cm długości) i łagodnie opadającym tyłem, przywodzący na myśl samochody typu streamliner, a więc wyjątkowo opływowe. Na żywo robi on jeszcze większe wrażenie niż na zdjęciach, choć pewnym zgrzytem okazują się dwie owiewki umieszczone między dachem, a tylną szybą, tworzące schodek, przez który linia boczna jest w tym miejscu zaburzona.

Największe kontrowersje budzi jednak fakt, że auto rzeczywiście jest sedanem – dostęp do jego bagażnika odbywa się jedynie przez (całkiem wysoko unoszoną) tylną klapę. Otwór załadunkowy jest więc niezbyt wysoki, co mocno utrudni transport większych rzeczy lub takich o nieregularnym kształcie.

Kia zdecydowała się niestety podążyć za powszechnym dziś trendem ograniczania fizycznych przełączników do minimum, więc zrezygnowała z osobnego panelu klimatyzacji. Zamiast tego, między 12,3-calowymi ekranami zegarów i multimediów, umieszczono dodatkowy ekranik (5,3 cala), dzięki czemu kierowca zawsze ma pod ręką możliwość zmiany temperatury czy kierunku nawiewu. Co ciekawe, chociaż producent osobno podaje przekątną każdego z ekranów, stwierdza potem, że mogą być one połączone w 30-calowy wyświetlacz, pozwalający na oglądanie wideo (korzystając z serwisów Netflix lub YouTube) w formacie 21:9 (zbliżonym do kinowego). Co wskazywałoby na to, że zastosowano tu de facto jeden ekran, podzielony jedynie na strefy.