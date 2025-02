Kia Concept EV2 to najlepszy elektryk na piknik. Albo imprezę pod ładowarką

Kia Concept EV2 ma niewielkie wymiary i drzwi otwierane "pod wiatr"

Pod koniec minionego roku na rynek weszła Kia EV3 – najmniejszy model z elektrycznej rodziny koreańskiego producenta. Wkrótce jednak dołączy do niego jeszcze mniejsza propozycja, czyli EV2. Podczas Kia EV Day miałem okazję zobaczyć na żywo prototyp zapowiadający tego SUV-a segmentu B.

Auto nieznacznie tylko przekracza 4 metry długości, ale jego pudełkowate kształty sugerują, że we wnętrzu udało się wygospodarować całkiem sporo miejsca (niestety nie było możliwości zajęcia miejsca w środku). Concept EV2 otrzymał podobne do innych elektryków marki pionowe reflektory, ale w jego przypadku zdublowano światła do jazdy dziennej, przez co nie pomylimy go z innymi modelami Kii. Tylne światła z kolei okazują się zaskakująco minimalistyczne i niejako ukryte w narożnikach auta.

Tył Concept EV2 jest dość pudełkowaty, aby zmaksymalizować ilość dostępnej przestrzeni w kabinie Michał Domański INTERIA.PL

Największe wrażenie robią oczywiście tylne drzwi otwierane „pod wiatr”. Ponieważ samochód nie ma słupka B, pozwala to na wyjątkowo wygodne zajmowanie miejsca we wnętrzu. Nie ma jednak co liczyć, że takie drzwi trafią do wersji produkcyjnej – zdarzały się co prawda modele, które eksperymentowały z takim rozwiązaniem, ale jest ono problematyczne i drogie z uwagi na normy bezpieczeństwa, a do tego wcale nie tak wygodne, jak mogłoby się wydawać.

Wnętrze Kii Concept EV2 jest idealne na piknik

O ile nadwozie Kii Concept EV2 może bez większych zmian (poza drzwiami) trafić do wersji produkcyjnej, o tyle wnętrze jedynie wskazuje kierunek, w jakim zamierzają podążyć projektanci. Możemy być zatem pewni zastosowania dwóch dużych ekranów, a także tapicerowanych elementów deski rozdzielczej (tak jak w większym EV3), a liczba przełączników będzie ograniczona do minimum.

Deska rozdzielcza produkcyjnej wersji EV2 będzie inna niż w koncepcie, ale z pewnością zachowane zostaną dwa ekrany oraz ogólny minimalizm projektu materiały prasowe

Najciekawsze jest jednak to, czy do wersji produkcyjnej trafią pomysły na aranżację wnętrza zastosowane w prototypie. Otóż w Concept EV2 można podnieść pionowo siedzisko tylnej kanapy (rozwiązanie znane już z modeli Hondy), aby następnie przesunąć przednią kanapę maksymalnie do tyłu. Dzięki temu dwie osoby uzyskują całe mnóstwo miejsca.

Siedzisko tylnej kanapy można podnieść, aby osoby siedzące na kanapie przedniej w Concept EV2 miały sporo miejsca materiały prasowe

Co więcej do boków przedniej kanapy można doczepić poszerzenia siedziska, pozwalające wygodnie usiąść bokiem w otwartych drzwiach samochodu. Podczas prezentowania prototypu przedstawiciele Kii sugerowali, że czyni to z Concept EV2 doskonały samochód na przykład na piknik. Również dlatego, że głośniki w drzwiach można wyczepić i używać ich poza pojazdem „na przykład podczas przerwy na ładowanie”. Przyznacie, że impreza pod ładowarką umilająca czekanie aż auto się naładuje, jest dość nowatorskim konceptem.

Dokładki do boków kanapy mają sprawdzić się na przykład podczas pikników materiały prasowe

Kiedy Kia EV2 trafi do sprzedaży?

Przedstawiciele Kii nie zdradzili jeszcze żadnych informacji technicznych ani tego, jakie silniki oraz baterie trafią do produkcyjnej wersji EV2. Samochód ma trafić do sprzedaży w 2026 roku.

Otwierane "pod wiatr" tylne drzwi i brak słupka B - tego w wersji produkcyjnej raczej nie zobaczymy materiały prasowe

sct Szczepan Mroczek INTERIA.PL