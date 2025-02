Nowa strategia Kii nazwana została PBV, co jest skrótem od Platform Beyond Vehicle, co można przetłumaczyć jako „platforma wykraczająca poza pojazd”. Chodzi więc o skupianie się podczas projektowania nie tylko na platformie, na której powstaje samochód, ale także na kwestiach takich jak współpracowanie z partnerami zewnętrznymi w kwestii oprogramowania, czy też poprawę obsługi klienta.

Kia PV5 to pierwsze auto z rodziny PBV

Kia PV5 powstała więc na zupełnie nowej platformie E-GMP.S, pozwalającej na stosowanie jej w pojazdach o różnej wielkości oraz z różnymi nadwoziami. Auto produkowane będzie w nowej fabryce, ale Kia wybuduje także centrum zajmujące się tworzeniem różnych rodzajów zabudowy do PV5 i późniejszych modeli z rodziny PBV. Mowa jest także o kompleksowym wsparciu klientów, usługach posprzedażowych, a także nowym ekosystemie oprogramowania, otwartym na współpracę z zewnętrznymi firmami, świadczącymi usługi usprawniającymi łączność i komfort użytkowników.

Sama Kia PV5 jest średniej wielkości vanem, dostępnym w kilku wersjach osobowych oraz użytkowych. Auto ma 4695 mm długości, 1895 mm szerokości oraz 1899 mm wysokości, co czyni go bezpośrednim konkurentem Volkswagena ID.Buzz w standardowej, nieprzedłużonej wersji. I podobnie jak niemiecki konkurent, może pochwalić się zwracającą uwagę stylistyką, nawiązującą do innych elektryków marki.

Kia PV5 zwraca uwagę między innymi nisko poprowadzoną linią okien materiały prasowe

Najciekawsze jest jednak to, jak Kia PV5 została zbudowana. Otóż jak wyjaśnia producent, model ten jest niczym konstrukcja z puzzli na deskorolce. „Deskorolka” służy tu jako metafora dla płyty podłogowej, która mieści wszystkie elementy układu napędowego (jak baterię czy silnik). Otrzymujemy więc zupełnie płaską powierzchnię z przymocowanymi do niej kołami, co pozwala na niemal dowolne rozplanowanie nadwozia.

Kia PV5 będzie dostępna z różnymi rodzajami zabudowy

Nadwozie zaś w PV5 porównywane jest do puzzli, a to za sprawą opracowanej przez Kię technologii Flexible Body System. Oznacza ona modułowy montaż różnych elementów nadwozia, co daje duże możliwości w dostosowaniu pojazdu do różnych potrzeb. Auto dostępne będzie w kilku wersjach:

Family (osobowa z bogatym wyposażeniem)

Passenger (brygadówka)

Cargo (ciężarowa)

Chassis-Cab (podwozie do zabudowy)

WAV (przystosowana do transportu osób na wózku inwalidzkim)

Kia PV5 będzie dostępna między innymi w wersji fabrycznie dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych materiały prasowe

Ponadto producent przewiduje również specjalne wersje zabudowy:

Prime (wersja luksusowa)

Light Camper (namiastka kampera z rozkładanym w środku łóżkiem)

Crew (dwa rzędy siedzeń i oddzielona przestrzeń towarowa)

Drop Side (wywrotka)

Box Van (skrzynia)

Freezer Box (chłodnia)

Kia podkreśla, że PV5 ma wyróżniać się dużą wszechstronnością w konfigurowaniu wnętrza. Przykładowo w wersji osobowej można składać nie tylko trzeci rząd siedzeń, ale także ukryć w podłodze siedzenie pasażera z przodu, dzięki czemu przewieziemy znacznie dłuższe przedmioty.

PV5 daje możliwości różnej aranżacji wnętrza materiały prasowe

Z kolei odmiana przeznaczona do transportu osób poruszających się na wózku, ma elektrycznie wysuwaną rampę (nośność do 300 kg) i pozbawiona jest drugiego rzędu siedzeń, dzięki czemu niepełnosprawny pasażer ma do dyspozycji zupełnie płaską podłogę. Ponadto trzyosobowa kanapa trzeciego rzędu ma unoszone siedzisko, aby zapewnić jeszcze więcej przestrzeni, gdy nikt z niej nie korzysta.

Kia PV5 w wersji do przewozu osób niepełnosprawnych pozwala zwiększyć ilość miejsca przez podniesienie siedziska kanapy materiały prasowe

Natomiast wybierając wersję Crew (osobowo-towarową) można przesuwać tylną kanapę wraz z przymocowaną do niej ścianką działową. Tu siedzisko kanapy również jest unoszone, więc w razie potrzeby można szybko przekształcić tą odmianę w dwuosobowego dostawczaka.

Kia PV5 Crew pozwala wybrać przy przewieziemy więcej osób czy więcej towaru materiały prasowe

PV5 ma być doskonałym wyborem dla kierowców Ubera

Wnętrze Kii PV5 jest typowe dla vanów, dostępnych zarówno jako auta osobowe jak i użytkowe. Deska rozdzielcza ma proste kształty i wykonana jest z twardych, acz dobrze spasowanych plastików. Znajdziemy tu sporo schowków, a także solidne uchwyty przy słupkach, ułatwiające zajmowanie miejsca w środku. W wersji osobowej z utylitarnych charakterem wnętrza może kontrastować niezłej jakości skórzana tapicerka.

Osobowa wersja Kii PV5 może być całkiem bogato wyposażona materiały prasowe

Kierowca ma przed sobą 7-calowy ekran wskaźników umocowany na kolumnie kierowniczej, zaś do obsługi większości funkcji służy 12,9-calowy wyświetlacz systemu infotainment. Co ciekawe, może on służyć także do innych rzeczy niż nawigacja, słuchanie muzyki czy zmiana ustawień samochodu. Ponieważ system oparty jest na Android Automotive, dzięki czemu otrzymujemy możliwość korzystania z różnych aplikacji w tym „aplikacji biznesowych”. Producent zaznacza też, że blisko współpracował z Uberem:

Na przykład, współpraca z Uberem od wczesnych etapów rozwoju PV5 przyniosła szczególną uwagę na funkcje ważne z punktu widzenia użytkowników Ubera. W rezultacie PV5 będzie mogło być wykorzystywane w wielu sytuacjach przez klientów Ubera i powinno kwalifikować się do wielu usług świadczonych przez Ubera. wyjaśnia Kia

Nie sprecyzowano o jakie funkcje chodzi, ale podczas konferencji nadmieniono, że system pozwoli na używanie na przykład aplikacji Ubera, więc kierowca nie będzie potrzebował do tego osobnego urządzenia. Kia współpracowała też z Samsungiem, dzięki czemu PV5 funkcjonuje w środowisku SmartThings Pro, pozwalając na łatwiejsze zarządzanie flotą takich aut i monitorowanie pracy oraz stylu jazdy kierowców. To właśnie przykład zastosowania założeń strategii PBV w praktyce.

System zastosowany w PV5 oparty jest na Android Automotive i pozwala na instalowanie zewnętrznych aplikacji materiały prasowe

Jaki zasięg ma Kia PV5?

Kia PV5 dostępna będzie tylko z jednym silnikiem, generującym 163 KM oraz 250 Nm i napędzającym koła przednie. Do wyboru będą za to trzy akumulatory:

43,3 kWh (tylko Cargo)

51,5 kWh

71,2 kWh

Producent nie podał jeszcze szczegółowych danych technicznych. Wiemy jedynie, że wersja osobowa z największą baterią przejedzie do 400 km na jednym ładowaniu. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. ma trwać 30 minut.

Kia PV5 w wersji pasażerskiej materiały prasowe

Kiedy Kia PV5 trafi do sprzedaży?

Chętni na zakup Kii PV5 muszą uzbroić się w cierpliwość. Auto ma pojawić się w Europie w drugiej połowie 2025 roku, ale polskie przedstawicielstwo nie sprecyzowało jeszcze, kiedy dokładnie to nastąpi. Samochód będzie można zamawiać jeszcze w pierwszej połowie roku, ale również nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie taka możliwość się pojawi.

Ciężarowa Kia PV5 Cargo ma przestrzeń ładunkową o pojemności 5,1 m3 materiały prasowe

Tym bardziej trudno jeszcze spekulować o cenie Kii PV5, ale najlepiej byłoby, gdyby była wyraźnie niższa od 278 tys. zł, bo tyle trzeba zapłacić za Volkswagena ID.Buzz. Niemiecki konkurent jest wyraźnie mocniejszy od koreańskiego modelu (286 KM lub 340 KM) i nieco większy zasięg (do 467 km), ale z drugiej strony poza możliwością wyboru jednej z dwóch długości nadwozia, oferuje tylko wersję osobową i dostawczą. I właśnie wszechstronnością Kia PV5 może wygrać z Volkswagenem.

sct Szczepan Mroczek INTERIA.PL