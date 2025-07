Wszystko wskazuje na to, że Stany Zjednoczone wykonają krok wstecz - a nawet dwa - na drodze do elektrycznej motoryzacji. Agencja Reuters dotarła do pisma, które Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) rozesłała do producentów samochodów w USA. Zgodnie z jego treścią nie zostaną naliczone kary za przekroczenie norm zużycia paliwa dla pojazdów wyprodukowanych od 2022 r. Taka decyzja jest efektem podpisanego przez Donalda Trumpa pakietu legislacyjnego o nazwie "One Big Beautiful Bill Act", na mocy którego zniesione zostały przepisy dotyczące obowiązkowego płacenia kar za przekroczenie limitów emisji spalin. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla branży motoryzacyjnej.