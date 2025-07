Z danych ACEA czyli Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów wynika, że w pierwszej połowie roku udział samochodów elektrycznych w ogóle sprzedaży nowych aut na Starym Kontynencie osiągnął 17,5 proc, a w samym czerwcu było to już 19,2 proc. Dla porównania udział aut z silnikami Diesla wyniósł w tym czasie zaledwie 7,9 proc.

Według ICCT w pierwszej połowie bieżącego roku średnia emisja dwutlenku węgla dla wszystkich producentów wynosiła 102 gramy CO2/km. To o 8,4 grama ponad średni wyznaczony dla branży cel na poziomie 93,6 g CO2/km.

Trzeba jeszcze pamiętać, że owe 93,6 proc. to średnia dla całej branży, a każdy z producentów, m.in. na podstawie udziału rynkowego i struktury oferty, ma przydzielany własny limit. Przykładowo - dla Volkswagena są to 92 gramy CO2/km a np. Toyoty - 95 gramów CO2/km.

Przypomnijmy - każdy gram powyżej tego limitu kosztuje producenta 95 euro od każdego sprzedanego na terenie Unii Europejskie samochodu. Oznacza to, że średnio, w pierwszej połowie roku, każdy sprzedany na terenie UE samochód osobowy wygenerował karę w wysokości 798 euro czyli blisko 3 400 zł.

Pamiętajmy jednak, że w kwietniu Komisja Europejska, w ramach dialogu strategicznego z branżą motoryzacyjną, zgodziła się wydłużyć okres rozliczania kar za emisję z jednego do trzech lat. Oznacza to, że "w drodze wyjątku" producent nie będzie musiał rozliczyć się z kar na koniec każdego bieżącego roku. Kary naliczone zostaną zbiorczo, po 2027 roku i obejmować będą okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2027.