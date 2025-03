Toyota jakiś czas temu ogłosiła, że do 2030 roku zamierza przeznaczyć 70 miliardów dolarów na rozwój i produkcję zelektryfikowanych pojazdów. Już do 2026 roku w ofercie japońskiego producenta ma zadebiutować sześć nowych modeli bezemisyjnych. Pierwszy z nich - Toyota Urban Cruiser został po raz pierwszy pokazany w styczniu tego roku. Wkrótce dołączy do niego nowy model, oparty na zaprezentowanym pod koniec 2022 roku koncepcie Sport Crossover Concept .

Rozszerzenie gamy modeli elektrycznych to efekt nowej strategii Toyoty. Jego założenia przewidują, że do 2025 roku udział pojazdów elektrycznych w europejskiej sprzedaży marki wzrośnie do 20–25 procent, co ma pomóc w dostosowaniu się do zaostrzonych norm emisji Unii Europejskiej. Jednocześnie producent planuje zreorganizować proces produkcji, wprowadzając gigacasting – metodę opracowaną przez Teslę – w celu skrócenia czasu budowy samochodów.