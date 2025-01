Nowa Toyota Urban Cruiser rozszerza obecnie niewielką ofertę elektrycznych modeli marki w Europie. Toyota skupiła się przede wszystkim na hybrydach, ale to nie znaczy, że samochody na prąd traktuje po macoszemu. Japończycy planują elektryczną ofensywę, a Urban Cruiser ma być właśnie jej częścią.

Toyota Urban Cruiser została zaprojektowana zgodnie z filozofią stylistyczną o nazwie „Urban Tech”. Auto zwraca na siebie uwagę przednim pasem ze smukłymi reflektorami, nawiązującym do innych nowych modeli japońskiej marki. Z tyłu uwagę zwraca m.in. listwa świetlna łącząca światła.

W efekcie nowy model Toyoty jest tylko nieznacznie większy od Yarisa Cross. Oferuje jednak znacznie więcej miejsca wewnątrz. To za sprawą aż o 14 cm większego rozmiaru osi. Toyota zwraca uwagę, że dzięki przesuwanej kanapie pasażerowie z tyłu mogą mieć tyle miejsca na nogi, co w autach segmentu D. Na zwrotność też nie będzie można narzekać – promień skrętu to 5,2 metra.