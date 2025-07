Zakaz jazdy w słuchawkach jest tematem, który co jakiś czas powraca i rozgrzewa emocje do czerwoności. W ubiegłym roku ożył za sprawą petycji, która wpłynęła do Sejmu i Senatu. Jej autor proponował wprowadzenie zakazu słuchania muzyki podczas prowadzenia wszystkich rodzajów pojazdów.