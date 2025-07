Jak wyjaśnił minister, planowane zmiany mają zostać dostosowane do realiów i specyfiki polskiego ruchu drogowego. Do udziału w konsultacjach zaproszono m.in. ekspertów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, lekarzy, Rzecznika Praw Dziecka oraz organizacje społeczne.

W 2025 roku w Polsce odnotowano 130 zdarzeń drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jak przekazał minister Klimczak, niemal 60 proc. poszkodowanych to dzieci do 17. roku życia. Co trzeci z tych wypadków zakończył się poważnymi obrażeniami. Policja apeluje o używanie kasków, choć obowiązku prawnego wciąż nie ma.