Rowery elektryczne mogą być naprawdę rewelacyjnym środkiem transportu zarówno dla osób dorosłych, jak i dla młodszych użytkowników. Pozwalają na wygodne i bezwysiłkowe poruszanie się po mieście, a poza terenem zabudowanym mogą pomóc w dotarciu do miejsc, do których nie każdy byłby w stanie dotrzeć na „zwykłym” rowerze. To także popularny pomysł na prezent dla dziecka - również na komunię (a „sezon” już za rogiem). Zanim jednak udacie się do sklepu po tego typu sprzęt, sprawdźcie, o jakich przepisach należy pamiętać.