Do czego uprawnia karta rowerowa?

Jest to dokument potwierdzający, że jej posiadacz zna podstawowe przepisy ruchu drogowego i potrafi bezpiecznie poruszać się rowerem po drogach publicznych. Można ją uzyskać najwcześniej w wieku 10 lat - zazwyczaj w szkole podstawowej, po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej egzaminu. Karta rowerowa uprawnia do: samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych, w tym po ulicach, korzystania z hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (np. hulajnóg elektrycznych) - dotyczy to również osób niepełnoletnich w wieku 10-17 lat, legalnego udziału w ruchu drogowym bez nadzoru dorosłych. Karta rowerowa jest wydawana bezterminowo - nie trzeba jej odnawiać ani wymieniać. Po ukończeniu 18. roku życia można ją zatrzymać jako pamiątkę.

Czy trzeba mieć kartę rowerową, żeby jeździć po ulicy?

To zależy od wieku rowerzysty. Zgodnie z polskim prawem, karta rowerowa jest obowiązkowa dla osób niepełnoletnich w wieku od 10 do 17 lat, które chcą samodzielnie poruszać się rowerem po drogach publicznych - czyli m.in. po ulicach, drogach rowerowych, czy poboczach. Warto pamiętać, że dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą samodzielnie jeździć po ulicy rowerem, nawet z kartą rowerową, mogą jeździć wyłącznie pod opieką dorosłego, i tylko po chodniku.

Natomiast osoby powyżej 18. roku życia nie muszą posiadać karty rowerowej - są z tego obowiązku całkowicie zwolnione.

Kto musi mieć kartę rowerową?

Obowiązek posiadania karty rowerowej dotyczy tylko jednej grupy: dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat, które poruszają się rowerem po drogach publicznych bez opiekuna. Brak karty rowerowej w tym wieku może skutkować mandatem lub interwencją policji, szczególnie jeśli dojdzie do kolizji albo dziecko nie stosuje się do przepisów.

Co ważniejsze, w przypadku ewentualnego zdarzenia, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli dziecko nie miało wymaganych uprawnień.

Osoby, które ukończyły 18. rok życia automatycznie są zwolnione z obowiązku posiadania karty rowerowej. Nawet jeśli osoba dorosła posiada np. prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D - również nie potrzebuje żadnego dodatkowego dokumentu, by jeździć na rowerze. Warto jednak pamiętać, że choć karta rowerowa nie jest wymagana dla dorosłych, to nie zwalnia ich to z przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Dorośli rowerzyści muszą znać zasady pierwszeństwa, obowiązki wobec pieszych, a także przepisy dotyczące jazdy po ścieżkach rowerowych, chodnikach i jezdni.

Co grozi za jazdę rowerem bez karty?

Jeśli dziecko lub nastolatek w wieku od 10 do 17 lat porusza się rowerem po ulicy bez ważnej karty rowerowej, a zostanie zatrzymany przez policję lub straż miejską, może to skutkować mandatem dla opiekunów prawnych - w zależności od sytuacji, konfiskatą roweru na czas wyjaśnienia (rzadkie, ale możliwe), zgłoszeniem sprawy do szkoły lub kuratora (szczególnie w przypadku powtarzających się wykroczeń). W przypadku kolizji ubezpieczyciel OC sprawcy może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli niepełnoletni rowerzysta nie miał uprawnień do uczestniczenia w ruchu drogowym.

Jak wyrobić kartę rowerową?

Najczęściej karta rowerowa wydawana jest w szkołach podstawowych - zwykle w klasach 4-6. Uczniowie uczą się przepisów, a następnie zdają egzamin teoretyczny oraz praktyczny (w ośrodku ruchu drogowego). Egzamin przeprowadza nauczyciel wychowania komunikacyjnego lub policjant. Jeśli dziecko nie zdobędzie karty rowerowej w szkole, może ubiegać się o nią również w innej placówce - np. w WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) lub na specjalnych szkoleniach prowadzonych przez samorządy i policję.

