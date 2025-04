Policyjne statystyki potwierdzają, że rowerzyści również otrzymują mandaty. Liczba nałożonych kar sięga dziesiątek tysięcy w skali całego roku. Ich wysokość zależy głównie od rodzaju wykroczenia. Najsurowsze mogą kosztować rowerzystę nawet kilka tysięcy złotych. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że jeśli wykroczenie nie było rażące, to policjant może zastosować pouczenie.

Każdy rowerzysta zobowiązany jest do korzystania z wyznaczonych elementów infrastruktury publicznej. Priorytetowo traktuje się ścieżki rowerowe, ale można korzystać również z chodników lecz pod pewnymi warunkami. Rowerzysta może jechać chodnikiem między innymi wtedy, gdy nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów, ma on minimum 2 metry szerokości i przebiega wzdłuż drogi z ograniczeniem prędkości wyższym niż 50 km/h. Można z niego korzystać również, gdy przed chodnikiem znajduje się znak „droga dla pieszych” z tabliczką „nie dotyczy rowerów”.

Piłeś? Nie jedź! To złota zasada, która znajduje swoje zastosowanie również na rowerze. Policja surowo kara rowerzystów, którzy wsiadają na rower po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu. Rowerzysta poruszający się w stanie po spożyciu alkoholu (z zawartością od 0,2 do 0,5 promila we krwi), może zapłacić aż 1000 zł mandatu, natomiast pijany rowerzysta, będący w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) aż 2500 zł.

Karane jest również przewożenie nietrzeźwej osoby na rowerze. Wysokość mandatu w takim przypadku wynosi 500 zł. Policja nie przyznaje punktów karnych za jazdę po alkoholu, a osoby posiadające prawo jazdy nie tracą automatycznie uprawnień do prowadzenia pojazdów, lecz nie mogą czuć się w tym przypadku bezpiecznie. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jazda po alkoholu to tylko wstęp do długiej listy przewinień rowerzystów. Do jednych z najsurowiej karanych zalicza się wyprzedzanie z niewłaściwej strony, za co grozi 1000 zł mandatu. Jeśli rowerzysta nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu, może zapłacić od 50 do 500 zł.