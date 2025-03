Osoby powyżej 18. roku życia mogą jeździć rowerem bez posiadania specjalnych dokumentów. Inaczej wygląda sytuacja młodszych uczestników ruchu. Dzieci do 10 lat powinny poruszać się jednośladem wyłącznie pod opieką dorosłych i mogą to robić po chodniku. Natomiast młodzież między 10. a 18. rokiem życia powinna posiadać kartę rowerową, potwierdzającą znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego.

Kiedy rowerzysta może legalnie korzystać z chodnika?

Przepisy zezwalają na to w kilku przypadkach: gdy opiekujemy się dzieckiem do lat 10 jadącym rowerem, podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu (ulewny deszcz, gęsta mgła), a także gdy na drodze obowiązuje ograniczenie prędkości powyżej 50 km/h, a szerokość przyległego chodnika wynosi co najmniej 2 metry. Pamiętajmy jednak, że poruszając się chodnikiem, musimy dostosować prędkość do tempa pieszych i zawsze ustępować im pierwszeństwa. W praktyce chodzi głównie o to, by ewentualne wyprzedzanie pieszego odbywało się w bezpieczny sposób i najlepiej zostało poprzedzone użyciem dzwonka.

Pierwszeństwo pieszych i rowerzystów - kto kogo przepuszcza?

Najwięcej mandatów dla rowerzystów wystawianych jest za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Zasady są następujące: na ścieżce rowerowej to pieszy ma obowiązek ustąpić rowerzyście. Jednak gdy ścieżka przecina się z przejściem dla pieszych oznaczonym znakiem D-6 (przejście dla pieszych), rowerzysta musi zwolnić i w razie potrzeby przepuścić osoby przechodzące.

Problematyczne są przejścia sugerowane, obok których nie ma znaku pionowego D-6, a jedynie poziome oznaczenie w postaci “zebry” lub obniżenie krawężnika. W takich miejscach teoretycznie pierwszeństwo ma rowerzysta, jednak warto zachować ostrożność - pieszy widząc pasy, najczęściej zakłada, że to on ma prawo przejść pierwszy.

Za nieprzestrzeganie przepisu o pierwszeństwie pieszych rowerzysta może otrzymać mandat w wysokości od 50 do nawet 500 złotych, w zależności od okoliczności.

Jaki jest mandat za jazdę po alkoholu na rowerze? Czy zabierają za to prawo jazdy?

Najsurowsze mandaty dotyczą jazdy rowerem po spożyciu alkoholu. Rowerzysta, który wsiadł na rower mając od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi (stan po spożyciu), zapłaci 1 tys złotych mandatu. W przypadku stanu nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) kara wzrasta do 2,5 tys. złotych! Warto wiedzieć, że przewożenie nietrzeźwej osoby na rowerze również podlega karze - w tym przypadku 500 złotych.

Choć za jazdę rowerem po alkoholu nie są przyznawane punkty karne, a posiadacze prawa jazdy nie tracą automatycznie uprawnień do prowadzenia pojazdów, to sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Co więcej, złamanie takiego zakazu grozi nawet 3-letnim więzieniem - niezależnie od tego, czy rowerzysta jest wówczas trzeźwy, czy nie.

Za co jeszcze można dostać mandat na rowerze? Na liście braki wyposażenia i wyprzedzanie ze złej strony

Lista wykroczeń, za które rowerzysta może zostać ukarany, jest długa. Za wyprzedzanie z niewłaściwej strony grozi 1 tys. złotych kary. Wjazd na autostradę lub drogę szybkiego ruchu to mandat 250 złotych. Jazda obok siebie w sposób utrudniający ruch lub poruszanie się bez wymaganego oświetlenia od zmierzchu do świtu karane jest kwotą 200 złotych.

Brak podstawowego wyposażenia roweru, jak sprawne hamulce czy dzwonek, może kosztować od 50 do 500 złotych. Za jazdę rowerem bez trzymania obu rąk na kierownicy grozi teoretycznie 50 złotych, choć to raczej jeden z tych przepisów, który jest martwy. Przejazd jednośladem przez przejście dla pieszych to mandat od 50 do 100 złotych, a niedostosowanie prędkości do tempa pieszych podczas jazdy chodnikiem - 300 złotych.

197 KM i 7 lat gwarancji za 98 tys. zł. Sprawdzany nowe MG ZS hybryd+ INTERIA.PL