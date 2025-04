Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, dzieci do 10 lat kierujące rowerem są traktowane jako piesi.

8-letni chłopiec na rowerze wjechał pod ciągnik siodłowy w Wyszkowie, co skutkowało poważnymi obrażeniami.

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ul. Pułtuskiej z Graficzną i Sikorskiego w Wyszkowie w piątkowe popołudnie.

Prowadzony przez 26-letniego kierowcę samochód ciężarowy Scania poruszał się drogą główną (ul. Pułtuską). W pewnym momencie, gdy ciągnik siodłowy był już na przejściu, na pasy wjechał 8-latek na rowerze. Doszło do zderzenia.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 8-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Trwają policyjne czynności zmierzające do ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności tego groźnego zdarzenia.

Zgodnie z art. 2 pkt. 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym dziecko do lat 10 kierujące rowerem uznaje się za pieszego, a to oznacza, że może na rowerze poruszać się chodnikiem, a także przejeżdżać po przejściu dla pieszych. To oznacza również, że takiemu dziecku nie wolno również jeździć po drogach dla rowerów ani korzystać z przejazdów z rowerowych.