W centrum Legnicy doszło do potrącenia kobiety przez 79-letniego kierowcę, który odjechał z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło na ul. Czarnieckiego w Legnicy. 79-latek wyjeżdżający z ul. Kazimierza Wielkiego i skręcający w prawo, potrącił kobietę przechodzącą przez przejście dla pieszych, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia nie udzielając jej pomocy.

Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariuszom udało się zatrzymać mężczyznę, który tłumaczył, że "nie zauważył, iż doszło do potrącenia”, dlatego odjechał z miejsca zdarzenia. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy.

Mandat to nie koniec konsekwencji dla kierowcy Mercedesa

Chociaż zdarzenie wyglądało niezwykle groźnie, pieszej nic poważnego się nie stało, nie wymagała hospitalizacji. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym, ale to nie koniec konsekwencji. Ze względu na wiek mężczyzny oraz okoliczności zdarzenia (w tym tłumaczenie, że mężczyzna nie widział kobiety, która upadła na lewą część przedniej szyby) policjanci skierowali wniosek do wydziału komunikacji o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy oraz jego zdolności do dalszego prowadzenia pojazdów mechanicznych.