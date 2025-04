Podróżujący z Polski do Niemiec muszą przygotować się na zwiększony ruch i korki ze względu na Święta Wielkanocne.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią czas rodzinnych spotkań i podróży. Jak co roku, wielu Polaków mieszkających w Niemczech ruszy w drogę, aby spędzić ten czas z bliskimi. Ci, którzy planują jakiekolwiek podróże transgraniczne, muszą mieć na uwadze wzmożony ruch, korki oraz dodatkowe kontrole graniczne.

Jesienią 2024 r. wprowadzono kontrole graniczne na wszystkich granicach Niemiec, które przeprowadzane są losowo i wyrywkowo. Funkcjonariusze Policji Federalnej oraz, w niektórych przypadkach, żołnierze z jednego lub obu krajów sąsiadujących, kontrolują pojazdy wjeżdżające do Niemiec. Podróżni są zatrzymywani w celu sprawdzenia dokumentów, a także kontrolowane są pojazdy i przewożony ładunek. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom oraz zwalczanie nielegalnej migracji. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Nancy Faeser, stwierdziła, że kontrole są niezbędne, dopóki nie zostanie wzmocniona ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć, że możliwość przeprowadzania kontroli granicznych nie ogranicza się wyłącznie do przejść granicznych, ale obejmuje również tzw. strefę przygraniczną, która rozciąga się na 30 kilometrów w głąb kraju od granic lądowych i na 50 kilometrów od granic morskich.

Wielkanocne zakazy ruchu obejmują także pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 12 ton. W Polsce zakaz obowiązuje w sobotę 19 kwietnia od 18.00 do 22.00, w niedzielę 20 kwietnia od 8.00 do 22.00 oraz w poniedziałek 21 kwietnia od 8.00 do 22.00.