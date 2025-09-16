W skrócie Firma ElevenEs planuje budowę gigafabryki ogniw bateryjnych LFP w Polsce o wartości 600 mln euro.

Możliwe lokalizacje to Kraków lub Śląsk, a projekt może stworzyć nawet 700 nowych miejsc pracy.

Budowa fabryki ma rozpocząć się w 2027 roku, czyniąc Polskę liderem nowoczesnej gospodarki.

Według najnowszego raportu firmy analitycznej Market Data Forecast globalny rynek baterii dynamicznie rośnie. Już w przyszłym roku jego wartość ma wynieść 161 mld dolarów, a do 2033 r. średnioroczna stopa wzrostu utrzyma się na poziomie 16,75 proc. W tym kontekście szczególnie wyróżnia się technologiczna spółka ElevenEs, która konsekwentnie przygotowuje się do ekspansji na rynkach europejskich.

Polska jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania

Zarejestrowana w Luksemburgu firma specjalizuje się w opracowywaniu technologii akumulatorów litowo-jonowych wykorzystywanych m.in. w autobusach elektrycznych, ciężarówkach oraz maszynach przemysłowych. Przedsiębiorstwo planuje budowę w Europie gigafabryki ogniw bateryjnych o wartości 600 mln euro. Wśród rozważanych lokalizacji znajduje się również Polska.

Według prognoz nowa fabryka mogłaby zostać ulokowana w Krakowie lub na Śląsku. Jak zaznacza Nemanja Mikać, założyciel i dyrektor generalny ElevenEs, Polska jest dziś jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w tej części Europy.

Polska ma szanse stać się liderem nowoczesnej gospodarki

Planowana inwestycja ElevenEs to dla Polski ogromna szansa. Eksperci wskazują, że powstanie ekosystemu przemysłowego wokół produkcji baterii mogłoby stać się dla naszego kraju jednym z filarów nowoczesnej gospodarki. Same ogniwa, dzięki wyższej wydajności, trwałości i niższym kosztom, mają potencjał zrewolucjonizować transport zbiorowy, ciężarowy, a także branżę górniczą i budowlaną.

Budowa może ruszyć już w 2027 roku. W grze 700 nowych miejsc pracy

W informacji prasowej Nemanja Mikać zaznaczył, że pod względem rozwoju technologii Polska już dziś należy do europejskich liderów. Inwestycja ElevenEs to jednak nie tylko transfer wiedzy, lecz także nowe miejsca pracy - w perspektywie lat fabryka może zatrudnić co najmniej 700 osób. Rozpoczęcie budowy przewidziano na 2027 rok. Projekt wspiera fundusz InnoEnergy, od lat zaangażowany w finansowanie transformacji energetycznej.

