Akumulator potrafi naładować się od 10 do 80 proc. w 12 minut, zachowując wydajność nawet w niskich i wysokich temperaturach.

Ogniwa można łączyć do 210 i osiągnąć szczytową moc ładowania 1 MW. W temperaturze 10°C ogniwo Edge574 Blade może osiągnąć 18-minutowy czas ładowania, dodając 44 km zasięgu na każdą minutę ładowania, przy szczytowej mocy ładowania 650 kW. Przy temperaturze 0° minuta ładowania zapewnia 25 km zasięgu, przy szczytowej mocy 415 kW.

Producent nie tylko skupił się na szybkości ładowania, ale także trwałości. Edge 574 swoje właściwości ma utrzymać przez co najmniej 500 tys. km i co ważne, zachowuje pełną pojemność do temperatury 55°C i około 75 proc. przy -10°C. Gęstość energii wynosi 190 Wh/kg oraz 420 Wh/l.