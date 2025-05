Koniec z ulgą na samochody elektryczne. Projekt trafi na biurko prezydenta

Eksperci szacują, że zmiany mogą znacznie ograniczyć sprzedaż aut elektrycznych, a ich udział w rynku spadnie do 20 procent do 2030 roku.

Po objęciu urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa administracja Stanów Zjednoczonych rozpoczęła otwartą ofensywę przeciwko samochodom elektrycznym . Już w lutym 2025 roku Sean Duffy, stojący na czele Amerykańskiego Departamentu Transportu, ogłosił planowane zmiany w regulacjach dotyczących zużycia paliwa przez auta spalinowe. Miało to doprowadzić do obniżenia cen nowych pojazdów z silnikami spalinowymi w USA i jednocześnie zakończyć wsparcie dla elektromobilności .

Nowe przepisy nie tylko pozbawią wsparcia finansowego nabywców nowych i używanych aut elektrycznych, ale również znacząco pokrzyżować plany kluczowych graczy branży motoryzacyjnej, którzy postawili na elektryfikację swoich flot. Co więcej - poza likwidacją zachęt, projekt przewiduje również wprowadzenie nowych opłat rejestracyjnych dla samochodów elektrycznych i hybrydowych - jako formy rekompensaty za brak wpływów z podatku paliwowego. Hybrydy objęte zostałyby opłatą rejestracyjną w wysokości 100 dolarów, natomiast właściciele elektryków musieliby co roku uiszczać 250 dolarów.

Wprowadzenie nowych opłat rejestracyjnych, połączone z likwidacją ulg dla pojazdów ekologicznych, mogłoby istotnie zwiększyć całkowity koszt posiadania auta elektrycznego. Jak wynika z analizy Uniwersytetu Princeton, na którą powołuje się The New York Times, jeśli Republikanom uda się przeforsować zniesienie dotychczasowych zachęt, udział samochodów elektrycznych w sprzedaży nowych pojazdów w USA w 2030 roku może spaść do zaledwie 20 procent - w porównaniu do wcześniej prognozowanych 40 procent.