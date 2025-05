Dla porównania, z samych zakładów Volkswagen Poznań , które rozpoczęły swoją działalność w 1993 roku, wyjechało do tej pory ponad 4,5 mln aut. Idąc dalej - należące obecnie do Stellantisa dawne zakłady Fiata w Tychach i Bielsku Białej w sumie, w wolnej Polsce, wyprodukowały już ponad 9 mln samochodów. Dla porównania ich całkowita produkcja w okresie PRL wyniosła nieco ponad 3,66 mln aut.

Udział Diesla w ogóle produkcji systematycznie maleje i wynosi dziś około 20 proc. Śmiało zakładać można, że trend będzie się tylko pogłębiał, bo aktualnie jedynie 15 proc. floty obsługującej publiczny transport zbiorowy w UE to pojazdy bezemisyjne (BEV). Mimo tego już około 50 proc. przetargów na zakup autobusów miejskich w UE to ogłoszenia o zakupie pojazdów bezemisyjnych.

Obecnie możliwości produkcyjne zakładu w Starachowicach zwiększono do 11 jednostek na dobę, co wiązało się z zatrudnieniem około 200 nowych pracowników.

Nie oznacza to oczywiście, że w zakładzie nie znajdziemy żadnych robotów, ale poziom zautomatyzowania produkcji jest daleko mniejszy niż w fabrykach aut osobowych. A to z kolei oznacza konieczność posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry - spawaczy, elektryków, elektroników, programistów czy chociażby lakierników. Co ciekawe, zakład z reguły szkoli ich we własnym zakresie, bo polski system edukacji nie nadąża za ewolucją rynku pracy.