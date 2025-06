Powstaje plan budowy strategicznej drogi Via Pomerania, która ma służyć szybkiemu transportowi wojsk w razie konfliktu.

Via Pomerania to obecnie jedna z najważniejszych planowanych inwestycji drogowych w Polsce, ponieważ ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z założeniami, nowa trasa ma być kluczowym elementem zróżnicowanego systemu transportowego i umożliwi przerzut nawet 100 tys. żołnierzy wojsk sojuszniczych w bardzo krótkim czasie. Eksperci Ministerstwa Obrony Narodowej podkreślają, że dywersyfikacja metod transportu jest kluczowa w czasie kryzysu.

Nasze podejście jest ostatnią linią obrony przed wojną, która nie jest mrzonką i nadciąga. Możemy się spierać, czy przyjdzie za 4 lata, czy za 7, natomiast jeśli nie zrobimy wszystkiego, żeby się przygotować, to w czasie kryzysu nie będziemy mieli możliwości zareagować. Lepiej wcześniej w to zainwestować, niż potem płacić 100 razy więcej na odbudowę, także potencjału ludzkiego. Zakładamy, że w godzinie poprzedzającej kryzys będziemy mieli 2-3 tygodnie na reakcję

Wojenna droga podzieli Polskę na pół. Jak będzie przebiegać Via Pomerania?

W kontekście Via Pomerania mówimy aktualnie o etapie planowania, a dokładny przebieg wciąż nie jest znany. Wiadomo jednak, że trasa ma przebiegać przez strategiczne punkty, takie jak Ustka, Słupsk, Chojnice, Tuchola, Bydgoszcz, Inowrocław, Konin czy Kalisz, gdzie znajdują się jednostki wojskowe.

Dopóki Rada Ministrów nie uchwali programu bądź nie przekaże środków na budowę tej drogi, to nie będzie ona trasowana. O dokładnym przebiegu możemy mówić dopiero na etapie przygotowania, który się jeszcze nie rozpoczął

Nawet 10 lat budowy i ponad 12 mld zł. Via Pomerania to potężna inwestycja

Pojawiły się propozycje, aby część trasy poprowadzić istniejącymi odcinkami lub fragmentami będącymi już w budowie bądź w fazie przygotowań. Rozwiązanie to mogłoby znacznie skrócić czas realizacji oraz obniżyć ostateczny koszt inwestycji. Trasa Via Pomerania nie jest jednak jedynym projektem drogowym, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Eksperci zaprezentowali również plan budowy tzw. Drogi Czerwonej wraz z Estakadą Kwiatkowskiego w Gdyni, co miałoby na celu jeszcze lepsze skomunikowanie strategicznego portu morskiego.