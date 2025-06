Kompleksowa wymiana elementów instalacji przeciwpożarowej jest niemożliwa do zrealizowania przy zachowaniu ruchu tramwajowego. Chodzi między innymi o względy bezpieczeństwa pracowników, dokonujących wymiany, ale również o to, że demontaż jakiegokolwiek elementu infrastruktury przeciwpożarowej powoduje nieskuteczność całego systemu. To właśnie dlatego miasto zdecydowało się czasowo wyłączyć tunel z użytku.

Termin zamknięcia tunelu jest nieprzypadkowy. Miasto przewiduje, że prace nad wymianą instalacji przeciwpożarowej trwały będą przez miesiąc, od 28 czerwca do 28 lipca. Zbiega się to pracami nad przebudową skrzyżowania ul. Mogilskiej, al. Jana Pawła II i ul. Meissnera, które znacząco ograniczyły ruch tramwajowy, również w omawianym tunelu.

Dodatkowo, wakacje są okresem, w którym komunikacja tramwajowa, co do zasady cieszy się mniejszym obciążeniem. Obserwuje się wówczas mniejsze zainteresowanie komunikacją publiczną, co najpewniej związane jest ze zmniejszoną liczbą studentów oraz uczniów dojeżdżających codziennie do miejsc swojej edukacji.