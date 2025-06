Na czym polega wyprzedzanie - przepisy

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Kierujący pojazdem przed wyprzedzaniem musi upewnić się, czy ma odpowiednią widoczność i miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia ruchu, czy kierujący za nim nie rozpoczął wyprzedzania, oraz czy kierujący przed nim nie sygnalizuje zamiaru wyprzedzania, zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. A czy wyprzedzanie prawą stroną, gdy poruszamy się na przykład drogą dwupasmową, jest możliwe?

Kiedy wyprzedzanie prawym pasem jest dozwolone?

W Polsce panuje ruch prawostronny, dlatego wielu kierowców może myśleć, że skoro tak, to wyprzedzanie z prawej nie jest dozwolone. To błąd, bo w wielu sytuacjach taki manewr jest zupełnie legalny, ale nie oznacza to jednak, że bezpieczny. Niektórzy wyprzedzani mogą się bowiem nie spodziewać innego auta, które będzie ich wyprzedzać prawą stroną. Z tego względu gdy decydujemy się na taki manewr, należy w jego czasie manewru zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na innych uczestników ruchu.

Najwięcej kierowców ma zastrzeżenia do wyprzedzania z prawej strony na drogach. Wielu uważa, że jest to w ogóle zabronione lub możliwe tylko w rzadkich przypadkach. Takie przekonania wynika z niezrozumienia przepisów, które brzmią:

Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu (...) na jezdni jednokierunkowej oraz na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

Kierowcy zwykle pomijają informację o "jezdni jednokierunkowej" i skupiają się na części dalszej przepisu, gdzie mowa o dwóch lub trzech pasach ruchu. Ma to fundamentalne znaczenie dla zrozumienia obowiązujących zasad. Otóż jezdnia dwukierunkowa to taka, gdzie wyznaczono pasy ruchu w dwóch kierunkach. Zwykle są to zwykłe drogi jednopasmowe, czasami takie mające pod dwa pasy w każdym kierunku. Jezdnie dwukierunkowe mające trzy lub więcej pasy ruchu w każdą stronę spotykane są rzadko, stąd przekonanie, że niewiele jest sytuacji poza terenem zabudowanym, kiedy można wyprzedzać z prawej strony.

Tymczasem większość osób nie bierze pod uwagi informacji o jezdniach jednokierunkowych. To takie drogi, gdzie kierunki ruchu są od siebie oddzielone, na przykład pasem zieleni lub barierkami. Na nich nie ma ograniczeń (przynajmniej tych związanych z pasami ruchu) co do wyprzedzania z prawej strony.

Czy można wyprzedzać prawym pasem na autostradzie?

Wróćmy do początkowego pytania, czy wolno wyprzedzać prawym pasem na autostradzie. Otóż każda autostrada, podobnie jak (niemal każda) droga ekspresowa, składa się z jezdni jednokierunkowych. Kierunki ruchu są tam zawsze oddzielone. Oznacza to, że na autostradzie można zawsze wyprzedzać z prawej strony, bez względu na liczbę pasów ruchu.

Wyprzedzanie prawą stroną - kiedy jest zabronione?

Trzeba też pamiętać, kiedy przepisy zabraniają wyprzedzania z prawej strony innego uczestnika ruchu. Zakaz taki obowiązuje:

na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym

przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

na drogach z niewyznaczonymi pasami ruchu

