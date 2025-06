Wszystko wskazuje na to, że utajnienie raportu miało uchronić szwajcarskie władze przed zarzutem promowania "elitowskich" zaleceń i lobbowania pojazdów elektrycznych. Ujawniona przez szwajcarskie media korespondencja między urzędnikami wskazuje, że powodem wstrzymania publikacji raportu była obawa o wizerunek. Wnioski z badania zaprzeczają bowiem "nastrojom rynkowym" i dają szerokie pole do ich podważania.

Istotnie badaniu zarzucić można wiele słabych stron, jak np. to, że - co zauważają szwajcarskie media - "ignoruje ono globalną perspektywę". Ściślej chodzi o to, że zastępowane nowym elektrykiem auto spalinowe nie musi przecież trafić na złom. Zdecydowanie bardziej prawdopodobny scenariusz to jego sprzedaż za granicę, gdzie może być eksploatowane jeszcze przez wiele lat. A w takim przypadku łatwo podważyć zarówno wyliczenia, jak i wnioski płynące z badania.