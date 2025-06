eVanPL to coś więcej niż pojazd – to system, który łączy elektromobilność, automatyzację i efektywność energetyczną w jednej platformie. Już dziś projekt spełnia rygorystyczne wymagania UE dotyczące bezpieczeństwa, interoperacyjności i śladu środowiskowego. Budowa fabryki w Kleszczowie to naturalny krok – miejsce, które łączy dostęp do infrastruktury, kapitału ludzkiego i wizji przemysłu 5.0.