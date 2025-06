Żandarmeria wojskowa na drodze. Kiedy może wystawić mandat?

Na polskich drogach można spotkać różne formacje mundurowe, które mają prawo do przeprowadzania kontroli kierowców. Jednak nie wszystkie z nich posiadają takie same uprawnienia. Żandarmeria Wojskowa to jedna z formacji, której kompetencje w zakresie kontroli drogowej są bardzo ograniczone i dotyczą w zasadzie tylko określonej grupy osób. Istnieje jednak jedna sytuacja, w której funkcjonariusze tej formacji mogą kontrolować praktycznie każdego uczestnika ruchu drogowego.