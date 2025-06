Pod koniec lutego funkcjonariusze zwalczający przestępczość samochodową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach utrzymali informację o kradzieży terenowego Jeepa o wartości 400 tys. zł na terenie województwa śląskiego. Pojazd odnaleziono w stolicy województwa świętokrzyskiego i zwrócono właścicielowi. Natychmiast rozpoczęto śledztwo, które po kilku miesiącach intensywnych działań doprowadziło funkcjonariuszy do członków zorganizowanej grupy przestępczej.

Samochody, motocykle i dowody rejestracyjne. Łączna wartość odzyskanych pojazdów i części to ponad 8 mln zł

Śledczy ustalili, że mężczyźni uczynili sobie z procederu kradzieży źródło stałego dochodu i byli wyjątkowo dobrze przygotowani nie tylko do samej kradzieży pojazdów, ale przede wszystkim do ich późniejszej legalizacji. Samochody "znikały" zarówno w Polsce, jak i w krajach sąsiednich. Po trafieniu do dziupli wykorzystywano dokumentację z całkowicie zniszczonych lub spalonych pojazdów, a po zmianie numerów VIN auta ponownie wracały na drogi.