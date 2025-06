Friz sprzedaje swój samochód. To przerobiony elektryk

Karol Wiśniewski to znany polski influencer, youtuber i przedsiębiorca, który obecnie jest drugim pod względem liczby subskrypcji indywidualnym twórcą na polskim YouTube - jego kanał śledzi blisko 5,3 mln osób. Działalność w Internecie przyniosła mu nie tylko sławę, ale również pozwoliła zbudować firmę wartą około 160 mln zł.

Nieco ponad rok temu Karol Wiśniewski pochwalił się na Instagramie odświeżonym wyglądem swojego samochodu. Mowa o Tesli Model 3 Long Range AWD, która zyskała dokładki i została oklejona folią w bardzo ciekawym kolorze, będącym efektem połączenia niebieskiego i srebrnego. Choć wielu internautów sceptycznie podchodziło do nowej kolorystyki, Friz wielokrotnie podkreślał, że jest zadowolony z wprowadzonych zmian.

Kilka dni temu ogłoszenie o sprzedaży jego Tesli pojawiło się na popularnym portalu aukcyjnym, co nie umknęło czujnym obserwatorom. Należący do niego Model 3 Long Range AWD został wyprodukowany w 2023 r., a pierwsza rejestracja miała miejsce w lutym 2024 roku. Samochód przejechał dotąd 32 tys. km i - zgodnie z informacjami zawartymi w opisie - znajduje się w idealnym stanie. Zaraz po opuszczeniu salonu został pokryty folią zabezpieczającą, otrzymał pakiet dokładek i przez cały okres użytkowania był garażowany. Od nowości znajdował się w rękach jednego właściciela, nigdy nie był wynajmowany ani udostępniany osobom trzecim.

Tesla Model 3 Long Range AWD z 2023 r. dysponuje mocą 498 KM, a wersja należąca do influencera posiada napęd na wszystkie koła oraz baterię o pojemności 78,7 kWh, która pozwala na przejechanie do 614 km. Sprint do setki zajmuje 4,4 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 201 km/h. Obecnie ceny Modelu 3 rozpoczynają się od 179 tys. zł, natomiast lepiej wyposażone wersje kosztują nawet 244 tys. zł. W marcu ubiegłego roku na kanale YouTube opublikowano film, w którym znajomi Wiśniewskiego składają mu życzenia urodzinowe i wręczają prezent - nową Teslę. Wówczas przekazano, że koszt tego egzemplarza nie przekroczył 200 tys. zł.