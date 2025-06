Nie jest ważne, kiedy doszło do przerejestrowania pojazdu. Liczy się to, kiedy ktoś stał się właścicielem podjazdu, który chce do zwolnienia zgłosić. Jeśli dowód rejestracyjny jest wydany przed wejściem w życie uchwały, to nie ma co do takiego właściciela żadnych wątpliwości. Jeśli natomiast dowód rejestracyjny zgłaszanego samochodu został wydany po wejściu w życie uchwały, konieczne jest również załączenie dokumentu, zaświadczającego o tym, że jesteśmy właścicielem pojazdu, który ma datę sprzed uchwały.