We wtorek rząd zdecydował o zatwierdzeniu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Jak poinformowała KPRM, na realizację przeznaczy prawie 34 mld zł, które zostaną skierowane do jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów. Środki mają zostać przeznaczone na budowę systemu ochrony ludności, zwiększenie gotowości na sytuacje kryzysowe oraz budowę i modernizację niezbędnej infrastruktury, w tym schronów.

W wersji projektu, którą widziała PAP, znalazła się m.in. informacja o zakupie przez samorządy taboru miejskiego, który w sytuacjach kryzysowych umożliwiłby ewakuację rannych w pozycji leżącej. Pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich, Marek Wójcik, w rozmowie z PAP stwierdził, że zakupy autobusów do ewakuacji to "melodia przyszłości", a samorządy w tej kwestii mają poważny problem z wyborem rodzaju napędu.

Z jednej strony kupowane przez samorządy autobusy powinny być przyjazne środowisku i niskopodłogowe po to, żeby zagwarantować odpowiednią dostępność. Z drugiej strony muszą służyć zapewnieniu bezpieczeństwa, ale w czasie kryzysu, gdy będzie problem z dostępem do energii, autobus elektryczny daleko nie pojedzie

Marek Wójcik zwrócił również uwagę, że choć w teorii najlepszym wyborem byłyby autobusy niskopodłogowe, to w praktyce mogą okazać się utrapieniem podczas ewakuacji, szczególnie na szutrowych czy wyboistych drogach. "Dlatego będzie trzeba szukać rozwiązań pośrednich tak, żeby zrealizować podstawową zasadę programu, a mianowicie, żeby wszystko to, co robimy w ramach programu, na co dzień mogło być użytkowane w innych celach" - podkreślił

Pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich zaznacza, że wybudowane obiekty nie będą stały puste, a zostaną odpowiednio zagospodarowane. Podobny los spotka zakupione autobusy do ewakuacji, które na co dzień mają być wykorzystywane w transporcie zbiorowym.

Pojawiło się sporo niedopowiedzeń w kwestii zakupu autobusów do ewakuacji. Marek Wójcik wskazał, że niezbędne jest skrupulatne, szczegółowe i precyzyjne zdefiniowanie, do czego te pojazdy będą naprawdę służyły.

Zapytany, czy w obecnej sytuacji samorządy powinny wstrzymać się z zakupem do momentu doprecyzowania wymagań, odpowiedział, że jeśli posiadają odpowiednie środki, to nie powinny zwlekać. "Środki na ten cel będą dysponowane przez województwa na wszystkie samorządy. I to nie jest tak, że to są jakieś gigantyczne kwoty na pojedynczy samorząd. One zostaną rozdysponowane według ścisłego algorytmu, uwzględniającego liczbę mieszkańców, stopień zurbanizowania i położenie gmin" - ocenił.