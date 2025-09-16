W skrócie Nowa strona internetowa zglosparkowanie.pl umożliwia szybkie zgłaszanie nieprawidłowego parkowania bez konieczności dzwonienia na policję.

System działa na zasadzie formularza, bez możliwości dodawania zdjęć, co mobilizuje funkcjonariuszy do wizytowania miejsca wykroczenia.

Liczba zgłoszeń stale rośnie, a największa aktywność notowana jest w Warszawie, Lublinie i Krakowie.

Problem nieprawidłowego parkowania w miejscach zabronionych staje się prawdziwą plagą. W miastach tragicznie brakuje miejsc parkingowych, więc kierowcy zostawiają auta gdzie tylko się da - na trawnikach czy chodnikach, uniemożliwiając przejście pieszym.

Budzi to sprzeciw osób, które z samochodów nie korzystają. Pojawiają się aktywiści, którzy robią zdjęcia nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów i dokonują zgłoszeń na policję czy straż miejską.

Widzisz nieprawidłowo zaparkowany pojazd? Nie musisz już dzwonić na straż miejską

Niedawno w ruszyła nowa strona, której twórcami są autorzy kanału na YouTube "StopCham". Grupa aktywistów przygotowała narzędzie, dzięki któremu każdy może zgłosić niewłaściwe parkowanie bez konieczności wykonywania telefonu. Całość działa na zasadzie bardzo podobnej do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jednakże kluczowa różnica polega na tym, że strona zglosparkowanie.pl skupia się wyłącznie na problemie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.

Wysłanie zgłoszenia jest bardzo proste - wystarczy wypełnić formularz, uzupełniając informacje dotyczące lokalizacji, danych pojazdu, rodzaju wykroczenia, a także wskazania ewentualnych innych wskazówek czy opisu, który może przydać się funkcjonariuszom.

Zgłoszenia są anonimowe, ale można również zostawić swój mail.

Gdzie trafi zgłoszenie nieprawidłowego parkowania wysłane przez zglosparkowanie.pl?

Wypełniony formularz zostanie przesłany do skrzynki dyżurnego policji, który następnie zarejestruje zgłoszenie w systemie i przekaże je do właściwej jednostki. Twórcy strony podkreślają, że interwencja zostanie podjęta, ponieważ taki obowiązek wynika z art. 54 § 1 KPSW - policja ma obowiązek zareagować na każdy sygnał o wykroczeniu.

Natomiast zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 1173 KGP z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych policji, dyżurny po otrzymaniu zgłoszenia ma obowiązek zapewnić natychmiastową reakcję policji.

Oczywiście dyżurny reaguje zgodnie z tym, jak ważne są sprawy, a niewłaściwe parkowanie to nie jest coś od od czego np. zależy czyjeś życie. Czasem więc na interwencję będzie trzeba poczekać, być może nawet kilka godzin.

Autorzy strony internetowej chwalą się, że jeszcze przed publicznym udostępnieniem jej do użytku zostały przeprowadzone testy w całym kraju i wysłane zgłoszenia kończyły się interwencjami.

Celowo nie dodasz zdjęć nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu. To sposób, aby wyciągnąć policjantów z komendy

Wielu internautów pyta, czy w formularzu pojawi się możliwość dodania zdjęcia. Twórcy strony informują, że celowo nie wprowadzili takiej możliwości, "aby funkcjonariusze samodzielnie zrobili zdjęcia wykroczeń i wszczęli czynności. Gdyby do zgłoszeń były dołączane zdjęcia, to wtedy policja - zamiast przyjeżdżać na miejsce - drukowałaby treść zgłoszenia oraz zdjęcia, a następnie wszczynała czynności wyjaśniające na ich podstawie (nawet jeżeli zdjęcie przedstawia np. tylko jeden z wielu nieprawidłowo zaparkowanych samochodów). Statystyki pokazują, że ponad połowa takich spraw ze zdjęć trafia do kosza".

Przez dłuższy czas niemalże nikt nie korzystał ze strony zglosparkowanie.pl, jednakże w ostatnich dniach liczba zgłoszeń stale rośnie. 8 września wpłynęło 380 zawiadomień, a w ciągu ostatnich 30 dni prym wiedzie stolica, w której - za pośrednictwem strony - zgłoszono 1273 nieprawidłowo zaparkowane pojazdy.

Na drugiej pozycji uplasował się Lublin z wynikiem 208 zawiadomień, a podium uzupełnia Kraków - 194. Zdecydowana większość wszystkich zgłoszeń - bo aż 661 - dotyczy niestosowania się do znaku zakazu parkowania, a 596 - nieprawidłowego postoju na drodze dla pieszych. Internauci powiadomili również o 338 przypadkach, w których pojazd zaparkowany został w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych.

Ile wynosi mandat za niewłaściwie parkowanie?

Podstawowy mandat za nieprawidłowe parkowanie wynosi 100 zł, a do konta kierowcy zostanie dopisany 1 punkt karny. Jednak w skrajnych przypadkach grzywna może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł, na samochód może zostać nałożone blokada na koło, może również dojść do odholowania pojazdu. Poniżej prezentujemy szczegółowy taryfikator kar za wykroczenia związane z parkowaniem:

100 zł i 6 punktów karnych za niezastosowanie się do znaku P-20 "koperta",

od 100 do 300 zł i 5 punktów karnych za zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem,

200 zł i 5 punktów karnych za zatrzymanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie,

300 zł i 5 punktów karnych za zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania,

500 zł i 1 punkt karny za posługiwanie się sfałszowaną kartą parkingową i niezastosowanie się do znaków B-35, B-37, B-38 i B-39,

800 zł i 6 punktów karnych za nieuprawnione parkowanie na kopercie dla niepełnosprawnych,

1200 zł i 6 punktów karnych za parkowanie na kopercie dla niepełnosprawnych i posługiwanie się sfałszowaną kartą parkingową,

do 5000 zł i 1 punkt karny za zatrzymanie pojazdu za znakiem B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach".

