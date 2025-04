Ilu kierowców straciło prawo jazdy za korzystanie z telefonu we Włoszech?

Zaostrzone przepisy drogowe weszły w życie 14 grudnia 2024 roku. Jak wynika z raportu ministerstwa, w ciągu pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania nowych regulacji odebrano łącznie 17 607 praw jazdy. Co szokujące, blisko połowa z nich - dokładnie 8 912 - została cofnięta za korzystanie ze smartfona podczas prowadzenia pojazdu.

Statystyki pokazują, że średnio około 100 osób dziennie traci prawo jazdy we Włoszech. Władze podkreślają, że liczby te świadczą o skuteczności wprowadzonych zmian.

Jakie są kary za telefon we Włoszech?

Kary są stopniowane - przy pierwszym wykroczeniu kierowca może stracić uprawnienia na okres od dwóch tygodni do dwóch miesięcy. Recydywiści muszą liczyć się z zawieszeniem prawa jazdy na okres od jednego do trzech miesięcy.

Ponowne wykroczenie (odnotowane w rejestrze): od 350 do 1,4 tys. euro

Pierwsze wykroczenie: od 250 do 1 tys. euro

Dla polskich kierowców podróżujących po Włoszech oznacza to konieczność zachowania szczególnej ostrożności. Chwila nieuwagi i sięgnięcie po telefon może skutkować nie tylko wysoką grzywną, ale także poważnymi komplikacjami związanymi z utratą możliwości prowadzenia pojazdu w obcym kraju.

Oczywiście kierowcy coraz częściej podnoszą kwestię tego, że policja na nich "poluje". Ministerstwo i służby podkreślają, że nie chodzi o zwiększeniu wpływów do budżetu, tylko o realną poprawę bezpieczeństwa. Na potwierdzenie tej tezy przytaczane są statystyki pokazujące, że liczba kar za inne wykroczenia drogowe nie zmieniła się znacząco.

Dla kierowców z Polski planujących podróż do Włoch oznacza to przede wszystkim konieczność pełnej koncentracji podczas jazdy i całkowitej rezygnacji z korzystania z telefonu. Warto pamiętać, że włoskie służby podchodzą do egzekwowania nowych przepisów z dużą determinacją, niezależnie od obywatelstwa kierującego.