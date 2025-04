Mandat za nawigację w telefonie - co mówi prawo?

Nie chodzi o to, że samo korzystanie z nawigacji jest zakazane. Problem zaczyna się wtedy, gdy robisz to w sposób niezgodny z przepisami. Art. 45 par. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym jasno zabrania trzymania telefonu w ręku podczas jazdy - bez znaczenia, czy rozmawiasz, piszesz, czy tylko zerkasz na trasę.

Jeśli więc odpalasz nawigację i prowadzisz z telefonem w dłoni, ryzykujesz mandat. Policjant nie musi długo analizować sytuacji. Sam fakt, że masz telefon w ręce, wystarczy do wypisania grzywny. Tłumaczenie, że tylko sprawdzałeś trasę, nie pomoże.

Sposób jest prosty - telefon musi być zamontowany w uchwycie. Najlepiej takim, który pozwala na obsługę bez użycia rąk, a ekran masz w zasięgu wzroku, nie odrywając się od drogi. W praktyce najlepiej sprawdza się uchwyt przyklejany do szyby (w dolnej, lewej części) albo montowany do kratki nawiewu.

Ważne, by nie zasłaniać sobie widoku i nie kolidować z poduszkami powietrznymi. Jeśli masz telefon luzem obok drążka biegów albo na kolanach - to już prosisz się o kłopoty.

Co ciekawe, policjanci coraz częściej zwracają uwagę na takie drobiazgi podczas rutynowych kontroli. Czasem wystarczy jeden rzut oka, by uznać, że kierowca korzystał z telefonu niezgodnie z przepisami.

Zdecydowanie nie. 500 zł to spory wydatek, a 12 punktów karnych to już konkretna kara - zwłaszcza jeśli masz już coś „na liczniku”. Co więcej, przy przekroczeniu limitu punktów (24 dla kierowcy z dłuższym stażem, 20 dla początkującego), możesz pożegnać się z prawem jazdy i czeka cię ponowny kurs.