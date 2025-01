Korzystasz tak z nawigacji w samochodzie? 500 zł i 12 punktów

Kierujesz autem i włączasz mapy Google? 500 zł i 12 punktów

Korzystanie z nawigacji w telefonie podczas jazdy może zakończyć się mandatem. Wszystko przez przepis 45 §2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ten stwierdza wprost, że korzystanie w czasie prowadzenia samochodu z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku jest zabronione. Dotyczy to każdego rodzaju tego typu sytuacji. Jeżeli kierujesz autem i włączasz mapy Google, kara będzie nieunikniona, podobnie jak w przypadku odczytywania SMS-ów czy innych wiadomości w czasie jazdy.

Mandat za korzystanie z nawigacji w telefonie podczas jazdy to 500 zł. To nie wszystko, bo niedostosowanie się do art. 45 §2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym to jednocześnie aż 12 punktów karnych. Oczywiście korzystanie z nawigacji w telefonie nie jest zabronione. Karane jest natomiast niebezpieczne zachowanie jak na przykład wpisywanie danych w mapy Google podczas jazdy. Nie trzeba nikogo przekonywać, że to bardzo nieodpowiedzialny manewr. Dlatego też nieprawidłowe korzystanie z nawigacji w telefonie podczas jazdy jest surowo karane.

Jak korzystać z nawigacji w telefonie za kierownicą?

Skoro podczas jazdy zakazane jest trzymanie telefonu w dłoni, najlepiej ustawić nawigację jeszcze przed wyruszeniem w podróż. W sytuacji, gdy zmieni się cel podróży, najlepiej zjechać w bezpieczne miejsce i zmienić ustawienia nawigacji w trakcie postoju. Rozwiązaniem problemu może być także montaż uchwytu na smartfona. Zgodnie bowiem z przepisami, choć te nie są doskonałe i dopracowane, korzystanie z telefonu umieszczonego w uchwycie nie jest zabronione.

Gdzie ustawić telefon z nawigacją w samochodzie? Najlepszym miejscem do montażu uchwytu na smartfona używanego do nawigacji jest lewa dolna część przedniej szyby. Wskazówki będą wtedy dla kierowcy cały czas widoczne i nie będzie on musiał odrywać wzroku od jezdni. Niestety nie każdy model samochodu na to pozwala. Dlatego alternatywą jest zamieszczenie telefonu na środku przedniej szyby. Im niżej, tym lepiej. W ostateczności można zamontować uchwyt na desce rozdzielczej. Należy jednak wybrać takie miejsce, które będzie w polu widzenia kierowcy i z dala od zasięgu działania poduszek powietrznych.

Jeżeli szukamy innych rozwiązań i sposobów na to, jak korzystać z nawigacji w telefonie za kierownicą, możemy wykorzystać Asystenta Google. Wydawanie poleceń jest znacznie bardziej bezpieczne niż wciskanie komend palcami podczas jazdy. Korzystanie jednocześnie z Google Maps i asystenta jest bardzo proste. Wystarczy, że włączysz Asystenta Google, a następnie wywołasz go komendą "Hey Google" po czym powiesz na przykład "Wyznacz trasę do Krakowa". Asystent automatycznie rozpocznie nawigację. W Google Maps możemy także ustawić konkretny adres jako dom. Wtedy wystarczy po "Hey Google" powiedzieć "Prowadź do domu" i nawigacja do miejsca zamieszkania zostanie automatycznie uruchomiona. Za to nasze ręce oraz wzrok będą bezpiecznie skupione na prowadzeniu auta.

