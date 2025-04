Nowa broń rządu przeciw kierowcom. Czarna lista nie wybacza

Paula Lazarek

Mandat z fotoradaru to dla wielu kierowców w Polsce nie wyrok – to tylko formalność, którą można łatwo obejść. Ministerstwo Infrastruktury chce to zmienić. Nadciąga "ustawa fotoradarowa". Jej najgłośniejszym elementem jest czarna lista kierowców – rejestr pojazdów i właścicieli ignorujących mandaty. Kto na nią trafi, ten może się pożegnać z dowodem rejestracyjnym.