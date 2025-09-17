W skrócie Ford ogłasza redukcję 1000 miejsc pracy w fabryce aut elektrycznych w Kolonii z powodu słabnącego popytu na pojazdy BEV na rynku europejskim.

Całkowity plan redukcji zatrudnienia do 2027 roku obejmuje 4000 osób w Europie, głównie w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Zamknięcie fabryki w Saarlouis i niska sprzedaż nowych modeli Explorer oraz Capri wymuszają kolejne zwolnienia, mimo miliardowych inwestycji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kolejni producenci informują o zamykaniu zakładów, a także masowych zwolnieniach, co ma być ratunkiem dla fatalnej kondycji finansowej wielu przedsiębiorstw. Podobną decyzję podjął Ford, który w oficjalnym oświadczeniu poinformował o słabnącym popycie na zakup pojazdów elektrycznych w Europie, w związku z czym niezbędna jest redukcja zatrudnienia. Tylko w Niemczech liczba miejsc pracy przy produkcji aut napędzanych prądem zostanie zmniejszona o tysiąc.

Ford zwolni 1000 osób. Wszystko przez auta elektryczne

Amerykański koncern w oficjalnym oświadczeniu przekazał, że w Europie popyt na samochody elektryczne nadal pozostaje znacznie poniżej prognoz branżowych, w związku z czym Ford od stycznia 2026 r. w zakładzie w Kolonii przejdzie na pracę w systemie jednozmianowym, co przełoży się na zredukowanie miejsc pracy o tysiąc. Firma zadeklarowała, że wszystkim pracownikom, którzy zostaną dotknięci zmianami, zaoferowane zostaną dobrowolne pakiety odpraw.

Zainwestowali w fabrykę produkującą auta elektryczne 2 mld dolarów. Teraz zwalniają pracowników

Ford w zakłady produkujące auta elektryczne w Kolonii po zakończeniu produkcji Fiesty zainwestował 2 mld dolarów, aby przygotować linię produkcyjną oraz dostosować ją do tworzenia elektrycznego SUV-a Explorer oraz crossovera Capri. Zapowiedzi były wyjątkowo napawające optymizmem, jednakże szybko okazało się, że spadek popytu był tak drastyczny, że niezbędne okazało się przeprowadzenie bolesnej restrukturyzacji.

W listopadzie 2024 r. pojawiły się pierwsze informacje dotyczące masowych zwolnień - Ford zapowiedział, że do 2027 r. zamierza zredukować poziom zatrudnienia w europejskich zakładach o 14 proc. Łącznie pracę ma stracić około 4 tys. osób - 2,9 tys. w Niemczech oraz 800 w Wielkiej Brytanii. Plany te spotkały się z niezadowoleniem szczególnie ze strony pracowników fabryki w Kolonii, którzy w maju - przy pomocy związku zawodowego IG Metall - zorganizowali akcję strajkową.

Wówczas władze fabryki zgodziły się na proponowany przez związek program ochrony 10 tys. miejsc pracy w Kolonii, a docelowa redukcja etatów została rozłożona w czasie i będzie opierać się na dobrowolnych odejściach. Zakładano wtedy, że 2,9 tys. osób rozstanie się z Fordem nie do 2027, lecz do 2032 r.

Licha sprzedaż przełożyła się na szybsze zwolnienia. Ford zamyka fabrykę także w Saarlouis

Wiele osób komentowało planowane zamknięcie innej niemieckiej fabryki Forda w Saarlouis jako "symbol upadku niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego". Ostatnie sztuki produkowanego w tamtejszym zakładzie Focusa mają zjechać z linii produkcyjnej w listopadzie, w związku z czym pracę straci około 2,7 tys. osób.

Redukcja liczby etatów w fabryce w Kolonii również wydaje się mieć ekonomiczne uzasadnienie - powstają tam elektryczne modele Explorer i Capri bazujące na platformie MEB Grupy Volkswagen, na której osadzone są również modele ID.4 oraz ID.5. Chociaż zdolności produkcyjne zakładu sięgają obecnie około 250 tys. egzemplarzy rocznie, to według danych firmy analitycznej Dataforce całkowita europejska sprzedaż tych dwóch modeli Forda od początku stycznia do końca maja bieżącego roku wyniosła niespełna 21 tys. sztuk.

Nowy Ford Capri – powrót po pół wieku Interia.pl INTERIA.PL