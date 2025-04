Wciskasz "bułkę" i parkujesz bez opłaty. Ten trik działa w wielu miastach

Wiele miast sukcesywnie rozszerza strefy płatnego parkowania, nierzadko podnosząc przy tym opłaty za postój. Według władz zmiany te mają na celu skłonienie jak największej liczby osób do korzystania z alternatywnych form transportu, takich jak rowery czy komunikacja miejska. Niestety, bywają sytuacje, kiedy potrzebujemy pojechać do centrum miasta, a transport publiczny nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Co wtedy?