Mieszkańcy strefy płatnego parkowania zapłacą także mniej za abonament "M". Zamiast 115 zł za 30 dni stawka będzie wynosić 100 zł za każdy pojazd i, co ważne, bez limitu pojazdów. Nie zmieni się natomiast stawka opłaty zryczałtowanej. Niezmiennie będzie to 10 zł za 30 dni. Mniej zapłacą także osoby z niepełnosprawnościami korzystające z abonamentu "N". Jego nowa kwota miałaby wynosić 5 zł za 30 dni.

Zauważalnie wzrosną również stawki za parkowanie na cały dzień funkcjonowania strefy, czyli w godzinach od 9:00 do 22:00. Obecnie kierowcy muszą płacić 70,80 zł. Od 1 czerwca będzie to 93,90 zł.

Co więcej wzrosną również kary za nieuiszczenie opłaty za parkowanie. Opłata będzie teraz wynosić 300 zł zamiast 280 zł. Osoby, które zdecydują się uiścić należność w terminie do siedmiu dni, stawka zostanie do 200 zł, a nie do 140 zł.