Zgodnie z nowym projektem mają oni płacić o 71 proc. mniej względem ceny regularnej. Zamiast 6,90 zł mają oni zapłacić tylko 2 zł. Co więcej na zasadach pierwszej godziny mieszkańcy miasta będą mogli zaparkować dwa razy w ciągu dnia. W skrócie oznacza to, że będą mogli skorzystać z "pierwszej godziny" dwukrotnie.

Zmian w opłatach będzie więcej. Mieszkańcy strefy płatnego parkowania mniej zapłacą za abonament "M". Obecnie kosztuje za parkowanie jednego pojazdu trzeba zapłacić 115 zł za 30 dni. Projekt uchwały zakłada, że po zmianach mieszkańcy będą płacić po 100 zł za miesiąc za każdy pojazd i to bez limitu pojazdów. Podkreślono jednak, że nie zmieni się stawka opłąty zryczałtowanej - nadal będzie to 10 zł za 30 dni.

Ale nie każdy abonament będzie tańszy. Ratusz chce podnieść opłaty za ogólnodostępny abonament (typu "O" z możliwością parkowania na terenie całej strefy). Dziś kosztuje on 350 zł za 30 dni. Władze miasta planują jednak podnieść tę stawkę do 500 zł za 30 dni. Więcej zapłacą również posiadacze hybryd plug-in. Właściciele takich pojazdów zapłacą za abonament "E" 100 zł miesięcznie.

Projekt uchwały zmienia również obszar Strefy Płatnego Parkowania. Dwie obecnie istniejące podstrefy sezonowe, czyli A1 (ul. Winieckiego za halą, płatna od 1 czerwca do 15 września w godzinach 9:00-22:00) oraz C1 (Opera Leśna - Moniuszki i ul. 23 Marca do Armii Krajowej, płatna od 15 kwietnia do 15 października, całodobowo w czasie wydarzeń w Operze Leśnej) zostaną włączone odpowiednio do stref A i C. W nich opłaty obowiązują przez cały rok w godzinach 9:00-22:00.