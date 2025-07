Wnętrze samochodu to przestrzeń szczególnie narażona na zanieczyszczenia powietrza. Plastikowe elementy deski rozdzielczej, tapicerka i wykładziny podłogowe uwalniają lotne związki organiczne, w tym formaldehyd, benzen i toluen. Te substancje mogą powodować uczucie duszności, bóle głowy i trudności z koncentracją, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo jazdy.

Do tego dochodzą zanieczyszczenia zewnętrzne - spaliny z innych pojazdów, pyłki roślin, kurz i bakterie, które dostają się do kabiny przez system wentylacji. W zamkniętej przestrzeni samochodu te substancje kumulują się, tworząc koktajl szkodliwych związków.

Sansewieria, popularnie zwana wężownicą, to prawdziwa mistrzyni oczyszczania powietrza. Jej długie, mięsiste liście pokryte woskowatą warstwą skutecznie usuwają z powietrza formaldehyd, benzen i toluen. Co więcej, roślina ta wydziela tlen nawet w nocy, co czyni ją idealną do zamkniętych przestrzeni. Dzięki zdolności do przetrwania kilku tygodni bez podlewania, sansewieria jest również bardzo praktyczna w użyciu.