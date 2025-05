Jazda z otwartymi szybami - jak to wpływa na zużycie paliwa?

Badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacyjnych (SAE International), zrzeszające 128 tys. ekspertów z branży, wskazują jednoznacznie: jazda z otwartymi oknami może zwiększyć zużycie paliwa o 3 do nawet kilkudziesięciu proc., w zależności od prędkości. Problem staje się szczególnie widoczny przy około 80 km/h, gdy zaburzenia opływu powietrza wokół karoserii osiągają krytyczny punkt. Przełożenie tego zjawiska na konkretne wartości oznacza często dodatkowe nawet 1,5 do 3,5 litra paliwa więcej na każde 100 kilometrów.

Inżynierowie motoryzacyjni zauważają ciekawą prawidłowość - przy niższych prędkościach miejskich, poniżej 70 km/h, negatywny wpływ otwartych okien na aerodynamikę jest relatywnie niewielki. Jednak gdy wskazówka prędkościomierza przekracza 85 km/h, sytuacja się zmienia. Turbulencje powietrza wdzierającego się do kabiny mogą wówczas zwiększyć zapotrzebowanie na paliwo nawet o 20 proc.

Ciekawostką jest fakt, że niektóre badania, jak te przeprowadzone przez Consumer Reports, wykazują znacznie mniejszy wpływ otwartych szyb na zużycie paliwa, określając go jako "pomijalny". Ta rozbieżność w wynikach wynika z różnorodności testowanych pojazdów - samochody o bardziej opływowych kształtach i mniejszej powierzchni czołowej są znacznie bardziej wrażliwe na zaburzenia aerodynamiki niż masywne SUV-y czy pojazdy dostawcze.

A co z alternatywą dla otwartych okien, czyli klimatyzacją? System klimatyzacji pobiera energię bezpośrednio z silnika samochodu, co przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na paliwo. Według danych SAE International, korzystanie z klimatyzacji może zwiększyć zużycie paliwa o 4 do 30 proc.. Amerykański Departament Energii informuje natomiast, że w skrajnie wysokich temperaturach, gdy układ klimatyzacji pracuje z maksymalną wydajnością, spadek efektywności paliwowej może sięgać 25 proc.